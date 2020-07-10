Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Эксперт дала советы, какой обуви отдать предпочтение летом 2020
Важной частью летнего образа является обувь. К тому же, после нескольких месяцев в самоизоляции сменить носки и тапочки на любимые лодочки и босоножки - лучший подарок. Для тех, кто хочет быть в тренде, стилист-блогер Вика Барва рассказала о тенденциях в обуви летом 2020.
Итак, что же модного сейчас носят:
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Босоножки с тонкими ремешками
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Босоножки с ремешками в несколько оборотов вокруг щиколотки
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Босоножки-сланцы на каблуке
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Квадратный мыс или вырез
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Пластик и прозрачные вставки
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Стеганные фактуры
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Объемные переплетения и детали, выполненные из кожи или замши
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Спортивные сандалии на платформе или грубой подошве
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Мюли на среднем устойчивом каблуке или киттен-хил
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Шлепки с дутыми деталями
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Трапециевидный каблук
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Лавандовый, мятный оттенки
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀
Конечно, многое из этого может сойти за базовую обувь, но не стоит забывать, что есть и краткосрочные тренды, по которым через N-ое количество сезонов будет понятно, что так уже не носят.
Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова ознакомила с главными антитрендами лета-2020 и рассказала о новом удобном и практичном стиле, "родившимся" во время карантина - biz-leisure.