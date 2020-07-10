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Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Пятница 10 июля 2020 16:31
Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт дала советы, какой обуви отдать предпочтение летом 2020

Важной частью летнего образа является обувь. К тому же, после нескольких месяцев в самоизоляции сменить носки и тапочки на любимые лодочки и босоножки - лучший подарок. Для тех, кто хочет быть в тренде, стилист-блогер Вика Барва рассказала о тенденциях в обуви летом 2020.

Итак, что же модного сейчас носят:

Босоножки с тонкими ремешками

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Босоножки с ремешками в несколько оборотов вокруг щиколотки

Босоножки-сланцы на каблуке

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Квадратный мыс или вырез

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Пластик и прозрачные вставки

Стеганные фактуры


Объемные переплетения и детали, выполненные из кожи или замши

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Спортивные сандалии на платформе или грубой подошве

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Мюли на среднем устойчивом каблуке или киттен-хил

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах

Шлепки с дутыми деталями

Трапециевидный каблук

Лавандовый, мятный оттенки

Трендовая обувь на лето: стилист рассказала о модных вариантах
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Конечно, многое из этого может сойти за базовую обувь, но не стоит забывать, что есть и краткосрочные тренды, по которым через N-ое количество сезонов будет понятно, что так уже не носят.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова ознакомила с главными антитрендами лета-2020 и рассказала о новом удобном и практичном стиле, "родившимся" во время карантина - biz-leisure.

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