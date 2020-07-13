ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Понедельник 13 июля 2020 21:56
Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт расказала о модных приемах, которые помогут разнообразить любой образ

Привнести в образ эффектные детали, которые сделают его более запоминающимся, оживят и расставят акценты помогут детали и фишки, которые можно легко взять на вооружение и применять постоянно. Стилист Карина Каприэлова рассказала, как сделать гардероб более интересным, а стиль - узнаваемым с минимальными затратами.

Эксперт предложила перечень модных способов, как оживить свой повседневный лук летом:

  • Банданы для свободных платьев в стиле бохо, хиппи, крестьянский стиль

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Футляры для телефонов или маленькие сумочки на шее для костюмов

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Панамы для расслабленныx образов

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Топ-5 ошибок, которые испортят летний офисный образ

  • Съемные воротники - украсят любое платье

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Заколками с надписями зададут игривость любому луку

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Пирсинг в уши - будет пикантно смотреться в романтичных образах

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Косынки на волосы раскрасят цветом любой лук

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Повязки на брюках - если у вас есть обувь с повязками попробуйте подвязать ими брюки

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Пластиковые цепи - актуальны не только на сумках, но и на очках

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Браслеты на рубашках - эта "фишка" только появляется, и ее можно протестировать

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Бижу и ракушки - оригинально носить колье, украшения поверх воротничка

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Декоративные пуговицы - выглядят как брошки и ими можно оживить любой скучный предмет гардероба

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • 3D аксессуары - помните в 90-х были сапоги-дутики? Так вот сейчас мюли и сумки

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Цепи на ремнях - любой ремень будет смотреться интереснее, если вы прикрепите к нему металлическую цепь

Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 правил, которые помогут оставаться модной всегда.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины стильмодастилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь