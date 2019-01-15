Топ-5 beauty-трендів: модний макіяж в 2019 році

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/ludmilababakina)

Модницям у цьому році будуть до душі природність і зволоженість

Нещодавно ми писали про те, що американський інтернет-сервіс Pinterest назвав головні модні тренди 2019 року і ми обрали десять найбільш популярних з них. На цей раз Pinterest досліджував б'юті-тренди, обробивши мільйони запитів підписників, соцмережа опублікувала шорт-лист того, що найбільше цікавило користувачів в мережі, а значить буде актуальним протягом усього 2019 року, пише Ліза.

Зачіска

Чубчик до брів — один з найбільш явних фаворитів за запитами користувачів. Її варіації можуть бути різні, рівний або рваний, густий або пасмами, зауважте, що важливо, якщо ви вирішите спробувати на собі цей тренд — краще зверніться до фахівця, щоб він підібрав форму чубчика до вашого типу обличчя.

Фото: (instagram.com/xeniakot_style)

Що стосується кольору, то в моді залишаються натуральні відтінки волосся, кольорові фарбування і відмова від застосування фарби взагалі. Якщо ви хочете експериментів, то вибирайте лілові або сріблясті відтінки, а якщо у вас вже є сиве волосся і ви хочете бути в тренді, то зовсім відмовтеся від камуфляжу і перестаньте зафарбовувати природну сивину.

Фото: (instagram.com/olesya.krr)

Очі

Ефект "мокрих" очей все ще в тренді, цей глянцевий макіяж приковує всю увагу до очей і виглядає дуже оригінально. Для того, щоб виконати такий макіяж необхідний "лак" для повік, який наноситься за допомогою спеціальної техніки.

Фото: (instagram.com/ludmilababakina)

Губи

Матові темні відтінки помад для губ пішли в минуле, в тренді зараз натуральність, глянець і ефект вологих губ. Як б'юті-засоби для губ краще використовувати помади в колір губ і прозорі блиски. Для вечірнього макіяжу все ж допускаються помади яскравих кольорів, проте в такому разі, слід пам'ятати про правило "одного акценту" — якщо ви зробите яскравими губи, то в макіяжі очей використовуйте мінімум засобів.

Фото: (instagram.com/muaar.beauty)

Шкіра

Сяйво і здоровий блиск — ось все, що потрібно знати про актуальні тенденції, які стосуються шкіри. Хайлайтеры — наше все, вирішили модниці і фахівці соціальної мережі з ними згодні. Нагадаємо, що ми вже писали про способи домогтися "божественного" сяйва шкіри.

Фото: (instagram.com/lillyghalichi)

Нігті

Форма нігтів, яка увійшла в моду в минулому році, продовжить бути актуальною і в цьому. Жодних нігтів-лопаток або нігтів-стилетів, в моді мигдалеподібні нігті. Найжіночнішу форму нігтя фахівці не радять перевантажувати декором, краще використовувати ненав'язливий відтінок лаку і один-два яскравих акценти.

Фото: (instagram.com/vera_nailspredeina)

Читайте також, маски, щол відновлюють для різних типів шкіри. Який засіб краще використовувати для втомленої і знезводненої шкіри.