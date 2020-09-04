Ілюстративне фото (pexels.com)

Стиліст запропонувала добірку речей, без яких не обійтися восени

Осінь — прекрасна пора для любителів моди. Наряди стають складніше і багатошаровіше, палітра — більш насиченою і глибшою. З'являється можливість пограти з кольором і фактурою і створити свій неповторний індивідуальний образ. Для цього необхідно зібрати базовий осінній гардероб, відзначає стиліст Ксенія Господінова.

Базовий гардероб - це стрижень і основа будь-якого гардероба. Це, в першу чергу, не список речей, а система, яка бере за основу ваш персональний стиль.

⠀

Експерт запропонувала свої топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба:

⠀

1. Біла сорочка не приталена, прямого крою, оверсайз.



2. Біла футболка прямого крою.

3. Чорна футболка прямого крою.

4. Косуха.

5. Структурований жакет прямого крою.

6. Брюки прямого крою, довжина 7/8.

7. Джинси прямого крою середньої посадки в класичному синьому кольорі.

8. Білі кеди.

9. Лофери.

10. Грубі черевики.

11. Сумка - шоппер.

12. Сумка структурована середнього розміру.

13. Об'ємний светр або кардіган.

14. Ремінь.

15. Тренч.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

Раніше стиліст Катрін Дойл розповіла, як носити анімалістичний принт та не виглядати вульгарно.