ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

П'ятниця 04 вересня 2020 14:33
Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Стиліст запропонувала добірку речей, без яких не обійтися восени

Осінь — прекрасна пора для любителів моди. Наряди стають складніше і багатошаровіше, палітра — більш насиченою і глибшою. З'являється можливість пограти з кольором і фактурою і створити свій неповторний індивідуальний образ. Для цього необхідно зібрати базовий осінній гардероб, відзначає стиліст Ксенія Господінова.

Базовий гардероб - це стрижень і основа будь-якого гардероба. Це, в першу чергу, не список речей, а система, яка бере за основу ваш персональний стиль.

Експерт запропонувала свої топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба:


1. Біла сорочка не приталена, прямого крою, оверсайз.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба
2. Біла футболка прямого крою.

3. Чорна футболка прямого крою.

4. Косуха.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

5. Структурований жакет прямого крою.

6. Брюки прямого крою, довжина 7/8.

7. Джинси прямого крою середньої посадки в класичному синьому кольорі.

8. Білі кеди.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

9. Лофери.

10. Грубі черевики.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

11. Сумка - шоппер.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

12. Сумка структурована середнього розміру.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

13. Об'ємний светр або кардіган.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

14. Ремінь.

15. Тренч.

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Раніше стиліст Катрін Дойл розповіла, як носити анімалістичний принт та не виглядати вульгарно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мода модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся