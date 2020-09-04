Стиліст запропонувала добірку речей, без яких не обійтися восени
Осінь — прекрасна пора для любителів моди. Наряди стають складніше і багатошаровіше, палітра — більш насиченою і глибшою. З'являється можливість пограти з кольором і фактурою і створити свій неповторний індивідуальний образ. Для цього необхідно зібрати базовий осінній гардероб, відзначає стиліст Ксенія Господінова.
Базовий гардероб - це стрижень і основа будь-якого гардероба. Це, в першу чергу, не список речей, а система, яка бере за основу ваш персональний стиль.
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Експерт запропонувала свої топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба:
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1. Біла сорочка не приталена, прямого крою, оверсайз.
2. Біла футболка прямого крою.
3. Чорна футболка прямого крою.
4. Косуха.
5. Структурований жакет прямого крою.
6. Брюки прямого крою, довжина 7/8.
7. Джинси прямого крою середньої посадки в класичному синьому кольорі.
8. Білі кеди.
9. Лофери.
10. Грубі черевики.
11. Сумка - шоппер.
12. Сумка структурована середнього розміру.
13. Об'ємний светр або кардіган.
14. Ремінь.
15. Тренч.
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀
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