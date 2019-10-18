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Вона точно їх мама? Наталя Водянова захопила схожістю з дітьми-підлітками і молодістю

Lite » Мода 18.10.2019 - 19:31
Вона точно їх мама? Наталя Водянова захопила схожістю з дітьми-підлітками і молодістю
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель захопила молодістю і красою

Наталя Водянова в черговий раз довела, що роки не владні над нею. 37-річна модель опублікувала нове фото з дітьми, де виглядає, немов їх старша сестра. Наталія позує в яскраво-червоній сукні з вечірньою зачіскою і макіяжем. Поруч коштує 18-річний Лукас, 12-річний Віктор і Нева, якій у квітні виповнилося 13 років. До речі, дівчинка також приміряла яскравий образ, на зразок маминого. «Дітки в порядку. Зібралися для дуже важливого проекту», – написала Наталя. У сториз вона показала пару кумедних відео, де діти веселяться, співають пісні, а сама модель їм весело підспівує.

Вона точно їх мама? Наталя Водянова захопила схожістю з дітьми-підлітками і молодістюНаталя, Лекас, Віктор і Нева (фото: instagram.com/natasupernova)

Такий життєрадісний пост викликав бурю захоплень серед фанів Наталії. Вони не втомлюються захоплюватися красою і добротою дітей Водянової. Особливо багато компліментів зібрала донька популярної моделі та філантропа – Нева. Дівчинку називають маминої копією, «шедевром», підростаючої моделлю. Також послідовувачі Наталії відзначили, що вона сама виглядає явно не як мама п'ятьох дітей.

Вона точно їх мама? Наталя Водянова захопила схожістю з дітьми-підлітками і молодістюЗалишитися на пару годин одній – для Наталії велика розкіш (фото: instagram.com/natasupernova)

І дійсно, дивлячись на Наталю Водянову, складно повірити, що вона встигає займатися родиною, кар'єрою і своїм благодійним фондом. При цьому приділяти час догляду за собою, регулярно відвідувати світські події і демонструвати стильні образи. Тільки за останній час Наталія встигла влаштувати благодійний бал, відвідати виставку Louis Vuitton і відкрити новий майданчик для дітей.

Вона точно їх мама? Наталя Водянова захопила схожістю з дітьми-підлітками і молодістюНаталя і Лукас (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, Наталя не раз розповідала, що після насиченого графіка обожнює залишитися одна хоча б на кілька годин. Читання, йога і медитація – ось улюблені заняття знаменитої красуні, які можуть швидко відновити енергію і надихнути на подальші проекти. А за красу відповідають улюблені процедури для шкіри і волосся від паризького Balmain Salon.

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Новини України модельНаталія Водянова
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