Супермама: Наталія Водянова зворушила ніжним знімком з дітьми

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна красуня зазначила французький День матері

Наталя Водянова, як мати п'ятьох дітей, а також кохана французького мільйонера, відзначила День матері два рази. 13-го травня, коли весь світ вшановував своїх мам, супермодель виклала в мережу оригінальний знімок з подушкою. А вчора це зворушливий свято відзначали у Франції. В честь такої події Водянова підготувала новий пост. Фото зі всіма дітьми, 17-річним Лукасом, 13-річної Невою, 11-річним Віктором, 5-річним Максимом і 2-річним Романом вона підписала: "А ви знали, що в той час як більша частина світу відзначає День Матері у другу неділю травня, Франція – в останню неділю травня. Вітаю всіх матерів і їх дітей".

Наталя Водянова відзначає День матері 2 рази (фото: instagram.com/natasupernova)

Знімок був зроблений під час сімейної поїздки на південь Франції. Тоді в подорож в комуну Сен-Поль-де-Ванс Наталія взяла не тільки всіх дітей і близьку подругу – італійську супермодель Мариякарлу Босконо, але і 90-річну бабусю Ларису Гаврилівну.

Наталя – щаслива мати п'ятьох дітей (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники, які вже звикли до постів з дітьми супермоделі, тим не менш, завжди знаходять нові теплі слова.

Супернова – супермама

З Днем Матері, красуня! Ти благословенна бути оточеним твоїми дітьми

Ну як можна виглядати ТАК ЧУДОВО, народивши п'ятеро дітей!!!!

Чотири синочка і лапочка дочка!

Наташа, ідеальна!

Неможлива кількість любові на одній фотографії...)

Ви чудова мати. Всій вашій родині здоров'я і удачі

Я завжди кажу: у красивих людей повинно бути багато дітей. Яка краса навколо вас Наталія! Навіть дивитися приємно

Всі такі затишні і красиві, зі святом вас і щастя

Очманіти! Стільки дітей і кар'єра, плюс адже ні краплі на фігурі не відбилося

Наташа! Ви найкрутіша дівчина!!! Захоплююся Вами!

Також багато висловили невдоволення, що Наталя приховала сердечками лиця синів від Антуана Арно.

Навіщо виставляти фото з сердечками замість лиця?.. Може, тоді взагалі краще не виставляти?..

А чому французькі діти під прикриттям серця?

А навіщо у них сердечка на обличчях???..

Перший раз про вагітність Водянової заговорили під час їх з Антуаном поїздки в Нью-Йорк (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно знамениту красуню запідозрили в 6-ї вагітності. Втім, сама Наталя цю інформацію спростувала в жартівливому тоні. Та й її бездоганна фігура, яку вона продемонструвала в Каннах, говорить про те, що поки що в родині Арно-Водянова додавання не очікується.

Своєю фігурою в Каннах Наталія розставила всі крапки на "і" (фото: instagram.com/natasupernova)