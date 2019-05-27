Супермама: Наталія Водянова зворушила ніжним знімком з дітьми

37-річна красуня зазначила французький День матері
Наталя Водянова, як мати п'ятьох дітей, а також кохана французького мільйонера, відзначила День матері два рази. 13-го травня, коли весь світ вшановував своїх мам, супермодель виклала в мережу оригінальний знімок з подушкою. А вчора це зворушливий свято відзначали у Франції. В честь такої події Водянова підготувала новий пост. Фото зі всіма дітьми, 17-річним Лукасом, 13-річної Невою, 11-річним Віктором, 5-річним Максимом і 2-річним Романом вона підписала: "А ви знали, що в той час як більша частина світу відзначає День Матері у другу неділю травня, Франція – в останню неділю травня. Вітаю всіх матерів і їх дітей".
Наталя Водянова відзначає День матері 2 рази (фото: instagram.com/natasupernova)
Знімок був зроблений під час сімейної поїздки на південь Франції. Тоді в подорож в комуну Сен-Поль-де-Ванс Наталія взяла не тільки всіх дітей і близьку подругу – італійську супермодель Мариякарлу Босконо, але і 90-річну бабусю Ларису Гаврилівну.
Наталя – щаслива мати п'ятьох дітей (фото: instagram.com/natasupernova)
Шанувальники, які вже звикли до постів з дітьми супермоделі, тим не менш, завжди знаходять нові теплі слова.
Також багато висловили невдоволення, що Наталя приховала сердечками лиця синів від Антуана Арно.
Перший раз про вагітність Водянової заговорили під час їх з Антуаном поїздки в Нью-Йорк (фото: instagram.com/natasupernova)
До речі, нещодавно знамениту красуню запідозрили в 6-ї вагітності. Втім, сама Наталя цю інформацію спростувала в жартівливому тоні. Та й її бездоганна фігура, яку вона продемонструвала в Каннах, говорить про те, що поки що в родині Арно-Водянова додавання не очікується.
Своєю фігурою в Каннах Наталія розставила всі крапки на "і" (фото: instagram.com/natasupernova)