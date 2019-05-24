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Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядом

Lite » Мода 24.05.2019 - 11:56
Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядом
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя супермодель блистает на садовой вечеринке

Наталья Водянова, которая недавно блистала в Каннах и буквально покорила их своими роскошными образами, недолго наслаждалась вниманием и отдыхом. Уже через два дня знаменитая супермодель окунулась в свою привычную жизнь, которая включает многочисленные встречи, посещение светских мероприятий и, конечно же, демонстрацию новых стильных образов.

Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядомНаталья Водянова на вечеринке (фото: instagram.com/natasupernova/)

Вчера, 23 мая, Наталья отправилась на садовую вечеринку, которая состоялась на территории Посольства России во Франции. Для мероприятия на свежем воздухе в окружении цветов и растений Наталья выбрала соответствующий наряд. Платье от знаменитого дизайнера и давней близкой подруги Натальи – Ульяны Сергеенко – невероятно удачно вписалось в общий антураж. С открытыми плечами, небольшим корсетом и достаточно пышной юбкой, оно подчеркнуло точеную фигуру Водяновой. Но главная его изюминка – клетка и необычный цветочный принт, благодаря которым супермодель идеально гармонировала с окружающей ее обстановкой.

Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядомСупермодель в платье от Ульяны Сергеенко (фото: instagram.com/natasupernova/)

Дополнили образ признанной красавицы колье с крупной подвеской и бежевые босоножки на низком ходу – отличный вариант для прогулок на природе. Отдельного внимания заслуживает макияж модели с акцентом на красные губы, объемная укладка и яркий маникюр, которые стали последним штрихом к идеальному летнему портрету.

Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядомЦветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядом
Наталья  с гостями вечера (фото: instagram.com/natasupernova/)

Супермодель и филантроп, как обычно, с удовольствием выкладывала в сеть множество кадров с вечеринки с гостями вечера и свои развлечения. Одно фото, где отлично видно ее роскошный наряд, она опубликовала у себя на странице в Instagram и написала коротко: "Садовый весенний коктейль в резиденции посла России".

Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядом

Наталья обожает удивлять поклонников своими нарядами (фото: instagram.com/natasupernova/)

Поклонники 37-летней красавицы принялись бурно обсуждать наряд и стиль Натальи. К слову, но понравился далеко не всем – многие сочли, что платье напоминает "скатерть". Но красота Натальи без внимания не осталась.

  • Какая красивая! Ну просто повелительница садов и цветов! Вот-вот сбегутся все милые зверушки, прилетят птички и все прильнут к своей фее. Сказочная фотография!
  • Платье идеально вписалось в сад.
  • Вы сама, как цветочек
  • Наташа, ты изумительна
  • Красотка) Вот я надену – буду как в скатерти. А тут все сошлось
  • Солнышко
  • Чудесный образ
  • Шикарный вид, просто необычайно эффектно и феерично!!!
  • Наташа, ты изумительна
  • Ты прекрасно выглядишь, твое колье просто супер!
  • Восхищение Вами
  • Все так гармонично
  • Такое летнее настроение во всем
  • Они должны назвать розу в честь тебя
  • Так выглядит счастливая женщина
  • Ну и волшебное платье на чудесной женщине
  • Какие же у Вас прекрасные платья) Каждый образ шикарен! Спасибо

К слову, Наталья часто выкладывает стильные образы на своей странице, вдохновляя поклонников следовать ее примеру в подборе одежды.

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