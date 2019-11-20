Супер-сукня на шикарному тілі: Єфросиніна в сукні за $2700 перевтілилася в принцесу

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна також зробила фото з Кароль і Осадчою

Маша Єфросиніна стала зірковою гостею почесної церемонії BEST FASHION AWARDS 2019, яка відбулася 19 листопада, ввечері в Києві. Більш того, Маша не просто відвідала світську вечірку, але також виступила в ролі ведучої почесної церемонії. Зазначимо, що співведучим Єфросиніної був Юрій Горбунов.

Перед гостями вечора іменита українська телеведуча в буквальному сенсі блищала. Єфросиніна обрала чорну сукню, щедро декоровану блискітками, з пишною спідницею. При цьому сукня - напівпрозора, демонструє стрункі ніжки своєї власниці. Під сукнею - боді. Також талію підкреслює тонкий поясок. На ніжках телеведучої - срібні босоніжки на тонкій шпильці. Довершує образ срібний блискучий клатч.

До речі, вартість сукні, в якій блищала Єфросиніна, - $2725.

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

“До цих пір жодна церемонія у Києві не може зрівнятися з #BFA з дисципліни вечірнього дрес-коду. Ще б, як порушити, якщо ти на головній #fashion вечірці року) А коли ти ще й в загадковому сміливому сукню, то увагу забезпечено! Королівські відчуття в ньому - мої", - підписала серію фото Єфросиніна.

Звичайно ж, Єфросиніна також зробила кілька фото з іншими зірковими гостями вечора. Нагадаємо, що в цей вечір Тіна Кароль із значним декольте блищала в чоловічій компанії! Співачка позувала перед камерами у розкішній вечірній сукні білого кольору.

Кароль і Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна та Катя Осадча (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Єфросиніної поспішили залишити чимало приємних відгуків і компліментів:

“Вау! Супер-сукня на шикарному тілі! Де можна взяти таку сукню?"

“Сукня! Ви в ній шикарно виглядаєте"

“Плаття дуже красиве. Машенька, воно вам до лиця. Красуня"

"Дуже гарне плаття"

"Ох і дівчатка красуні"

"Яка Ви красива!"

“Ви просто богиня! І зачіска, і плаття - захват!"

“Сукня просто бомбезна. Маша, Ви в ній як принцеса"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх.