Супер-сукня на шикарному тілі: Єфросиніна в сукні за $2700 перевтілилася в принцесу

Єфросиніна також зробила фото з Кароль і Осадчою
Маша Єфросиніна стала зірковою гостею почесної церемонії BEST FASHION AWARDS 2019, яка відбулася 19 листопада, ввечері в Києві. Більш того, Маша не просто відвідала світську вечірку, але також виступила в ролі ведучої почесної церемонії. Зазначимо, що співведучим Єфросиніної був Юрій Горбунов.
Перед гостями вечора іменита українська телеведуча в буквальному сенсі блищала. Єфросиніна обрала чорну сукню, щедро декоровану блискітками, з пишною спідницею. При цьому сукня - напівпрозора, демонструє стрункі ніжки своєї власниці. Під сукнею - боді. Також талію підкреслює тонкий поясок. На ніжках телеведучої - срібні босоніжки на тонкій шпильці. Довершує образ срібний блискучий клатч.
До речі, вартість сукні, в якій блищала Єфросиніна, - $2725.
Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
“До цих пір жодна церемонія у Києві не може зрівнятися з #BFA з дисципліни вечірнього дрес-коду. Ще б, як порушити, якщо ти на головній #fashion вечірці року) А коли ти ще й в загадковому сміливому сукню, то увагу забезпечено! Королівські відчуття в ньому - мої", - підписала серію фото Єфросиніна.
Звичайно ж, Єфросиніна також зробила кілька фото з іншими зірковими гостями вечора. Нагадаємо, що в цей вечір Тіна Кароль із значним декольте блищала в чоловічій компанії! Співачка позувала перед камерами у розкішній вечірній сукні білого кольору.
Кароль і Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Єфросиніна та Катя Осадча (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники Єфросиніної поспішили залишити чимало приємних відгуків і компліментів:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх.