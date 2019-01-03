Божевільні сумки: топ-5 аксесуарів з дивним дизайном

Фото: Ілюстративне фото (savasmilano.com)

Дивні і незвичайні сумки набирають популярність в цьому році

"Дивність і незвичність" — імениті дизайнери ніби вибрали ці два слова девізом своїх останніх колекцій. Сумки перестали бути просто зручним місцем для зберігання необхідних речей. Вони стали арт-об'єктами, аксесуарами для зйомок в Instagram або просто об'єктами для залучення уваги оточуючих. Валізи, скрині, солом'яні кошики, відра, пластикові коробки — вони створені виконувати не тільки утилітарну функцію, але і виражати емоції і настрій власниці за рахунок різноманітних форм, декору, кольору і принта.

Сумка-гармонь

Сумочки від марки Gabriela Hearst часто стають об'єктом загального модного жадання, але з цією сумкою інша історія. Зважитися носити аксесуар, схожий на музичний інструмент може не кожна модниця. Хоча фешен-блогери стверджують, що це всього лише питання часу і скоро такі сумки стануть звичайною справою у луках стритствайлеров, мейнстрімом ця форма це не стала.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Сумка-кошик

Сумку-кошик придумала ще в 60-х Джейн Біркін, в якості матеріалу вона використовувала звичайну солому. Мода циклічна, і кошики знову на піку популярності, однак стиль ретро зазнав деякі зміни і постав в сучасній інтерпретації.

Дивовижна сумка-кошик, поєднує в собі простоту і розкіш, дорогий замшевий матеріал, золотисту фурнітуру і каркас, ніби корзини для продуктів з супермаркету — неймовірний мікс.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Сумка-жилет

Якщо звичайні поясні сумки вже набридли, як вам такий варіант? Сумка жилет легко впорається з декількома функціями: звільнить вам руки і приверне до себе масу уваги оточуючих.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Сумка-камелія

Для жіночного і легкого образу дизайнери пропонують сумочку-ювелірний виріб. Колись "камелія" — прикраса, виконана в техніці барельєфа на дорогоцінних або напівдорогоцінних каміннях було дуже популярним. Дизайнери вирішили повторити успіх і втілити її образ в сумочці. Як і сама прикраса, така сумочка виглядає жіночно і елегантно.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Клатч-колор блок

Найбільш функціональний, але не менш екстравагантний клатч в стилі "колор блок" складається з п'яти відділень. Його можна носити як з монохромним блакитним образом, так і розбавити їм будь нудний-який лук.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Читайте також про п'ять модних трендів, які не втратять своєї актуальності і в 2019 році.

Крім того ми писали про те, як натренуватися бути стильною і ловити заздрісні погляди.

Нагадаємо, що український стиліст розповіла, які речі не варто надягати в 2019 році. Що стане явним антитрендом.

Як носити анималистичный прінт (відео: РБК-Україна)