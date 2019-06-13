Пристрасна і прекрасна: Моніка Беллуччі блищить в Парижі в розкішній червоній сукні від Elie Saab

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна знаменитість відвідала вечірку видання Paris Match

Моніка Беллуччі, яку не раз називали найкрасивішою жінкою в світі, в черговий раз довела, що гідна цього титулу на 100%. 11 червня відоме видання Paris Match відсвяткувало 70-річчя. В честь такої значимої дати було влаштовано грандіозне свято. Воно пройшло в паризькому особняку Hôtel Salomon de Rothschild і зібрало масу селебріті. Однією з найяскравіших зірок, що відзначилися там, була і Моніка Беллуччі.

Новий вихід Моніки захопив шанувальників з усього світу (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; instagram.com/eliesaabworld)

54-річна італійська актриса прийшла на вечір в яскраво-червоній сукні від Elie Saab, що підкреслила її ефектну зовнішність, зробивши образ пристрасним і надзвичайно стильним. Плаття в підлогу з незвичайними рукавами-бантами, трохи розкльошена спідниця, приталений силует – всі ці деталі зіграли на користь Моніки. Доповнили образ невеликий золотистий клатч, яскравий макіяж з акцентом на очі. Окремої згадки варта зачіска: нарочито розпатлана коса на один бік надала луку гламурної зухвалості і легкості.

Моніка Беллуччі блищить на вечірці на честь 70-річчя журналу Paris Match (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Варто було Моніці запостити фото, як шанувальники вибухнули бурхливими захватами. Ікона, богиня, королева краси – ось лише кілька головних епітетів, які вживали фанати. Деякі могли лише ставити численні емодзі. Більшість також зазначили, що червоний колір неймовірно до лиця Моніці.

Червоний личить Моніці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, виглядала Беллуччі щасливою та сяючою, незважаючи на те, що її коханого Ніколаса Лефевра поруч не було. Чому популярна актриса прийшла на вечірку сама, невідомо. З тих пір, як минулої зими вона показала нового коханого всьому світу, вона з'являлася на світських івентах переважно в його компанії. Наприклад, на Каннському кінофестивалі вони з задоволенням відвідували різні заходи. Ще одна недавня подія, де Беллуччі і Ніколас з'явилися разом, – вечірка від іспанського Elle.