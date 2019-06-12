Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Ведущая провела мастер-класс в Луцке
Ольга Фреймут, которая часто восхищает своими женственными и стильными нарядами, посетила Луцк, где дала свой мастер-класс. Конечно же, ведущая и на этот раз восхитила выбором образа - она блистала на мероприятии в длинном платье молочного цвета от Chloe. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Ольга дополнила элегантный лук босоножками темного цвета на танкетке и с массивными застежками. Интересной деталью образа также являются нарисованные на платье фигуры лошадей.
Фреймут поделилась своими воспоминаниями об этом городе.
"Повертаюся додому з Луцька. Місто приємних спогадів. Саме тут ми з командою Ревізор вперше зняли рекордну кількість ревізій. А сьогодні тут відбулася моя "Ревізія життя". Плаття @chloe", - написала телезвезда.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
В комментариях к снимку поклонники Ольги выразили свое восхищение ее образом и стилем, а также поблагодарили за встречу.
Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)
Напомним, Ольга Фреймут в стильном наряде похвасталась своей белоснежной репутацией.
Ранее 37-летняя Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.
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