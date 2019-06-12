Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Ольга Фреймут, которая часто восхищает своими женственными и стильными нарядами, посетила Луцк, где дала свой мастер-класс. Конечно же, ведущая и на этот раз восхитила выбором образа - она блистала на мероприятии в длинном платье молочного цвета от Chloe. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга дополнила элегантный лук босоножками темного цвета на танкетке и с массивными застежками. Интересной деталью образа также являются нарисованные на платье фигуры лошадей.

Фреймут поделилась своими воспоминаниями об этом городе.

"Повертаюся додому з Луцька. Місто приємних спогадів. Саме тут ми з командою Ревізор вперше зняли рекордну кількість ревізій. А сьогодні тут відбулася моя "Ревізія життя". Плаття @chloe", - написала телезвезда.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

В комментариях к снимку поклонники Ольги выразили свое восхищение ее образом и стилем, а также поблагодарили за встречу.

"Ой, які конячки!"

"Красивая Оля ,красивое платье!"

"Олічка, дякую за майстер клас, ви неймовірна"

"Платье супер"

"Супер платье. Вам очень идёт. Какая вы красотка"

"Ви маєте гарний вигляд"

"Образ просто образец"

"Плаття неймовірне. Спеціально для Олі Коник))"

"Дуже гарне плаття. І Ви, Олю"

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут в стильном наряде похвасталась своей белоснежной репутацией.

Ранее 37-летняя Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.

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