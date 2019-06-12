Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe

Ведуча провела майстер-клас в Луцьку
Ольга Фреймут, яка часто вражає своїми жіночними і стильними нарядами, відвідала Луцьк, де дала свій майстер-клас. Звичайно ж, ведуча і на цей раз захопила вибором образу - вона блищала на заході в довгій сукні молочного кольору від Chloe. Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ольга доповнила елегантний лук босоніжками темного кольору на танкетці і з масивними застібками. Цікавою деталлю образу також є намальовані на сукні фігури коней.
Фреймут поділилася своїми спогадами про це місто.
"Повертаюся додому з Луцька. Місто приємних спогадів. Саме тут ми з командою Ревізор вперше зняли рекордну кількість ревізій. А сьогодні тут відбулася моя "Ревізія життя". Плаття @chloe", - написала телезірка.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
У коментарях до знімка шанувальники Ольги висловили своє захоплення її образом і стилем, а також подякували за зустріч.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, Ольга Фреймут у стильному вбранні похвалилася своєю білосніжною репутацією.
Раніше 37-річна Ольга Фреймут поділилася своїми правилами стилю.
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