Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Лето подходит к концу и дни становятся не такими жаркими, а вечера – тем более. Впрочем, это не повод отказать себе одеться стильно и дополнить образ верхом, который будет выглядеть актуально и поможет согреться. Стилист Карина Каприэлова рассказала, какой верх предпочтителен для холодного лета, а также давала советы, как носить создать стильный образ со спортивными шортами.



Про жакеты, косухи и плащи можно не напоминать, а вот варианты, которые стоит попробовать также воплотить в жизнь:

Кожаный жакет

Рубашка в стиле карго

Укороченный жакет

Кожаная рубашка

Кардиган

Куртка в стиле сафари

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Также она напоминала о спортивных летних трендах, которые особо актуальны в летний сезон. Спортивные вещи в образах - это своеобразный элексир молодости. Этим летом все стали активно носить костюмы с шортиками и добавлять тренировочные шортики в городские образы. Их сочетают даже с рубашками и пиджаками.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль дала рекомендации, как правильно носить джинсы скинни.