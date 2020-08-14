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Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Пятница 14 августа 2020 18:56
Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист предложила образы для прохладного лета

Лето подходит к концу и дни становятся не такими жаркими, а вечера – тем более. Впрочем, это не повод отказать себе одеться стильно и дополнить образ верхом, который будет выглядеть актуально и поможет согреться. Стилист Карина Каприэлова рассказала, какой верх предпочтителен для холодного лета, а также давала советы, как носить создать стильный образ со спортивными шортами.

Про жакеты, косухи и плащи можно не напоминать, а вот варианты, которые стоит попробовать также воплотить в жизнь:

  • Кожаный жакет
  • Рубашка в стиле карго
  • Укороченный жакет
  • Кожаная рубашка
  • Кардиган
  • Куртка в стиле сафари

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Также она напоминала о спортивных летних трендах, которые особо актуальны в летний сезон. Спортивные вещи в образах - это своеобразный элексир молодости. Этим летом все стали активно носить костюмы с шортиками и добавлять тренировочные шортики в городские образы. Их сочетают даже с рубашками и пиджаками.

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль дала рекомендации, как правильно носить джинсы скинни.

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