Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

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Стиліст запропонувала образи для прохолодного літа

Літо добігає кінця і дні стають не такими жаркими, а вечора - тим більше. Втім, це не привід відмовити собі одягнутися стильно і доповнити образ верхом, який буде виглядати актуально і допоможе зігрітися. Стиліст Карина Капріелова розповіла. Який верх кращий для холодного літа, а також давала поради, як носити створити стильний образ зі спортивними шортами.

Про жакети, косухи і плащі можна не нагадувати, а ось варіанти, які варто спробувати також втілити в життя:

шкіряний жакет

сорочка в стилі карго

укорочений жакет

шкіряна сорочка

куртка в стилі сафарі

кардиган

Також вона нагадувала про спортивні літніх трендах, які особливо актуальні в літній сезон. Спортивні речі в образах - це своєрідний еліксир молодості. Цього літа все стали активно носити костюми з шортиками і додавати тренувальні шортики в міські образи. Їх поєднують навіть з сорочками і піджаками.

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль дала рекомендації, як правильно носити джинси скінні.