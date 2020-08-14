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Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

П'ятниця 14 серпня 2020 18:56
Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст запропонувала образи для прохолодного літа

Літо добігає кінця і дні стають не такими жаркими, а вечора - тим більше. Втім, це не привід відмовити собі одягнутися стильно і доповнити образ верхом, який буде виглядати актуально і допоможе зігрітися. Стиліст Карина Капріелова розповіла. Який верх кращий для холодного літа, а також давала поради, як носити створити стильний образ зі спортивними шортами.

Про жакети, косухи і плащі можна не нагадувати, а ось варіанти, які варто спробувати також втілити в життя:

  • шкіряний жакет
  • сорочка в стилі карго
  • укорочений жакет
  • шкіряна сорочка
  • куртка в стилі сафарі
  • кардиган

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Також вона нагадувала про спортивні літніх трендах, які особливо актуальні в літній сезон. Спортивні речі в образах - це своєрідний еліксир молодості. Цього літа все стали активно носити костюми з шортиками і додавати тренувальні шортики в міські образи. Їх поєднують навіть з сорочками і піджаками.

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варінтів

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль дала рекомендації, як правильно носити джинси скінні.

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