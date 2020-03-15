Стильный уикенд: внучка Ротару прошлась по Нью-Йорку в ультра-трендовом образе

Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, особновавшись в самом центре города – престижной районе Манхэттен. Девушка учится в престижной Школе дизайна "Парсонс" и проводит львиную долю времени в США. София публикует стильные стрит-стайл луки из "Большого Яблока" и демонстрирует, как надо сочетать трендовые вещи сезона.

Так, внучка артистки показала солнечный кадр, сделанный в районе Сохо. Девушка сумела искусно совместить в своем луке вещи украинских и мировых дизайнеров. Она отдала предпочтение удобному светлому джинсовому комбинезону от украинского бренда ELENAREVA (к слову, деним занял лидирующие позиции в показах мировых дизайнеров. Например, Celine, Givenchy и Brandon Maxwell), класическому трендовому тренчу от WOS и массивным белоснежным кроссовкам от Stella Luna. Ярким акцентом образа стал клатч нежного розового цвета от Prada.

Подписчики Сони оценили ее модный стрит-стайл образ и поделились своими наблюдениями в Instagram.

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Чудесные! Внучка Софии Ротару заворожила счастливым редким фото с женихом

Шикарная

Ну что сказать, модель

Хороших выходных тебе, крутое фото

Классный у тебя лук

Тиль крутой

Какой же сильный образ. Просто фантастика

Очень крутое фото

Фотка бомбезная, супер

Классно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Соня Евдокименко снялась в оригинальном сетчатом топе-кольчуге на голое тело.