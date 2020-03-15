Стильний вікенд: внучка Ротару пройшлася по Нью-Йорку в ультра-трендовому образі

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина поділилася сонячним фото прямо зі США

Онука легендарної Софії Ротару, 18-річна оня Евдокименко живе в Нью-Йорку, зупинившись в самому центрі міста – престижному районі Манхеттен. Дівчина навчається в престижній Школі дизайну "Парсонс" і проводить левову частку часу в США. Софія публікує стильні стріт-стайл луки з "Великого Яблука" і демонструє, як треба поєднувати трендові речі сезону.

Так, онучка артистки показала сонячний кадр, зроблений в районі Сохо. Дівчина зуміла майстерно поєднати в своєму луці речі українських і світових дизайнерів. Вона віддала перевагу зручному світлому джинсовому комбінезону від українського бренду ELENAREVA (до речі, денім зайняв лідируючі позиції в світових показах дизайнерів. Наприклад, Celine, Givenchy і Brandon Maxwell), класическому трендовому тренчу від WOS і масивним білосніжним кросівкам від Stella Luna. Яскравим акцентом образу став клатч ніжного рожевого кольору від Prada.

Підписники Соні оцінили її модний стріт-стайл образ і поділилися своїми спостереженнями в Instagram.

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим

Шикарна

Ну що сказати, модель

Хороших вихідних тобі, круте фото

Класний у тебе лук

Тіль крутий

Який же сильний образ. Просто фантастика

Дуже круте фото

Фотка бомбезний, супер

Класно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко знялася в оригінальному сітчастому топі-кольчузі на голе тіло.