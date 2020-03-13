Стильный total pink: Винни Харлоу демонстрирует самый модный наряд сезона

Винни Харлоу – одна из самых популярных моделей в мире, которая также успела зарекомендовать себя как настоящая икона стиля. Девушка сотрудничает со многими брендами, умело вплетая в повседневные образы вещи из новых коллекций. По ее странице в Instagram легко проследить самые модные тренды и вещи сезона. И одна из самых явных – спорт-шик.

Так, Харлоу предпочитает спортивные вещи не только для занятий в фитнес-залах и комфортных путешествий. Дополненные роскошными аксессуарами – украшениями, сумочками, а также необычными макияжем и прической, они делают образ стильным, актуальным и уместным для любого мероприятия.

Новый образ от Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

В этот раз звезда вновь сделала акцент на своем любимом цвете – пудрово-розовом. Девушка надела спортивный костюм от Tommy Hilfiger: свободные брюки с накладными карманами и худи с капюшоном и вязаными манжетами. Дополнили образ бейсболка и кеды в тон наряду, а также сумочка Chanel на цепочке. Последний штрих – необычной формы серьги, выразительный макияж и распущенные по плечам слегка завитые волосы.

Девушка любит и женственные луки (фото: instagram.com/winnieharlow)

В своем микроблоге модель опубликовала несколько фото: Винни позирует на улице, полуприсев. Пост модель сопроводила позитивными подписями. «Эти улицы не любят тебя так, как я. Ты должен это знать», «в любимом цвете с головы до ног», «улыбнись, и это тоже пройдет»…

К слову, не так давно Винни начала сотрудничество еще с одним брендом – Steve Madden. Девушка не только рекламирует модели, но и участвовала в разработке нескольких линий. Сейчас Харлоу представляет весенне-летнюю коллекцию обуви, которая, напротив, носит максимально женственный и утонченный характер. Босоножки с острым носком, классические лодочки из необычных материалов, босоножки-вьетнамки на шпильках – здесь можно найти массу вариантов для летних луков.

Как принято в последнее время у всех модных брендов, коллекцию уже разослали самым популярным личностям в сети. Так что новинки можно увидеть в сториз таких красоток, как Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Кайли Дженнер и других.