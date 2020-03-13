Стильний total pink: Вінні Харлоу демонструє наймодніше вбрання сезону

Вінні Харлоу – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка також встигла зарекомендувати себе як справжня ікона стилю. Дівчина співпрацює з багатьма брендами, вміло вплітаючи в повсякденні образи речі з нових колекцій. На її сторінці в Instagram легко простежити наймодніші речі сезону. І одна з найбільш очевидних тенденцій – спорт-шик.

Так, Харлоу обирає спортивні речі не тільки для занять у фітнес-залах і комфортних подорожей. Доповнені розкішними аксесуарами – прикрасами, сумочками, а також незвичайними макіяжем і зачіскою, вони роблять образ стильним, актуальним і доречним для будь-якого заходу.

Новий образ від Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

Цього разу зірка знову зробила акцент на своєму улюбленому кольорі – пудрово-рожевому. Дівчина одягла спортивний костюм від Tommy Hilfiger: вільні брюки з накладними кишенями і худі з капюшоном і в'язаними манжетами. Доповнили образ бейсболка і кеди в тон вбранню, а також сумочка Chanel на ланцюжку. Останній штрих – незвичайної форми сережки, виразний макіяж і розпущене по плечах злегка завите волосся.

Дівчина любить і жіночні луки (фото: instagram.com/winnieharlow)

У своєму мікроблозі модель опублікувала кілька фото: Вінні позує на вулиці, полуприсівши. Пост модель супроводила позитивними підписами. «Ці вулиці не люблять тебе так, як я. Ти повинен це знати», «в улюбленому кольорі з голови до ніг», «усміхнись, і це теж пройде»...

До речі, не так давно Вінні розпочала співпрацю ще з одним брендом – Steve Madden. Дівчина не тільки рекламує моделі, а й брала участь у розробці кількох ліній. Зараз Харлоу являє весняно-літню колекцію взуття, яка, навпаки, носить максимально жіночний і витончений характер. Босоніжки з гострим носком, класичні човники з незвичайних матеріалів, босоніжки-в'єтнамки на шпильках – тут можна знайти масу варіантів для літніх луків.

Як прийнято останнім часом у всіх модних брендів, колекцію вже розіслали найбільш популярним особистостям в мережі. Так що новинки можна побачити в сторіз таких красунь, як Кім Кардашьян, Дженніфер Лопес, Кайлі Дженнер та інших.