Стильный образ для пляжа: стилист предложила трендовые варианты

Эксперт рассказала о лучших пляжных луках
Как стильно собрать лук на пляж? Этот вопрос особенно беспокоит модниц в разгар летнего сезона, поэтому стилист Ксения Господинова решила поделиться подборкой актуальных образов.
Топ-5 стильных комбинаций для похода на пляж:
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Стилист рекомендует избегать:
Также стилист назвала топ-3 правила по уходу за волосами летом:
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Используйте масла. Масла интенсивно питают не только волосы, но и кожу головы. Среди наиболее полезных — репейное, кокосовое, аргановое, облепиховое и миндальное.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Носите головные уборы. Они защитят от ультрафиолета, сохранят кожу головы увлажненной и уберегут волосы от выгорания.
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Не останавливайтесь на шампуне. Почему? Все просто: шампунь только очищает волосы и кожу головы. Бальзам же смягчает и возвращает им эластичность, а маска — глубоко питает и укрепляет их изнутри.
Напомним, что ранее Ксения Господинова рассказала, с чем носить массивные сандали, и трендовое платье-парашют.