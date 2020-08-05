Так больше не носят: стилист назвала главные антитренды 2020 года

Иллюстративное фото (pexels.com)

Модный эксперт рассказала, что пора изгнать из своего гардероба

Что такое морально устаревшая одежда? Морально - значит неактуальная, давно вышедшая из моды. Это одежда, к которой многие привыкли и в силу привычки и замыленности глаз, хоть и покупают новую одежду, но такую новую, которая уже морально устарела на момент покупки. Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала, что уже не стоит носить в 2020 году и назвала главные антитренды.

⠀

Спросите - почему тогда такую одежду продают в магазинах? Ответ прост- потому что есть спрос. И приличный такой спрос.

⠀

Почему же выбор падает на однотипную одежду? Потому что стилист и сама когда-то была такой же как и многие, не разбирающейся в моде и одевающейся по привычке девушкой. Как в 20 лет, так и в 30, и в 35 одевалась. Разве что откровенное мини не носила. Потому что не умела, не знала, не научили.

⠀

Итак, что категорично не носим в 2020:

платья и юбки длиной по колено, или выше на 1 ладонь

чересчур обтягивающую одежду

телесные колготки

приталенные блузы

короткие приталенные пиджаки, только если это не Balmain

брюки, джинсы, юбки с заниженной талией или с посадкой на бёдрах

брюки со стрелками

джинсы скинни

юбка клёш

обувь на танкетке, балетки, угги

меховые жилетки

платья-свитер

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

Напомним, ранее стилист рассказала, с чем носить массивные сандалии и самое модное платье лета-2020.