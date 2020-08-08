Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Експерт розповіла про кращі пляжні луки
Як стильно зібрати лук на пляж? Це питання особливо турбує модниць в розпал літнього сезону, тому стиліст Ксенія Господиново вирішила поділитися добіркою актуальних образів.
Топ-5 стильних комбінацій для походу на пляж:
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Так більше не носять: стиліст назвала головні антітренд 2020 року
Стиліст рекомендує уникати:
Також стиліст назвала топ-3 правила по догляду за волоссям влітку:
Використовуйте масла. Масла інтенсивно живлять не лише волосся, але і шкіру голови. Серед найбільш корисних - реп'яхову, кокосове, аргановое, обліпихи і мигдальне.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Носіть головні убори. Вони захистять від ультрафіолету, збережуть шкіру голови зволоженою і вбережуть волосся від вигорання.
Не зупиняйтеся на шампуні. Чому? Все просто: шампунь тільки очищає волосся і шкіру голови. Бальзам ж пом'якшує і повертає їм еластичність, а маска - глибоко живить і зміцнює їх зсередини.
Нагадаємо, що раніше Ксенія Господиново розповіла, з чим носити масивні сандалі, і трендові плаття-парашут.