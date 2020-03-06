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Стильні вихідні: 44-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в комфортному образі

Lite » Мода 06.03.2020 - 18:29
Стильні вихідні: 44-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в комфортному образі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса здивувала новим луком

Єва Лонгорія продовжує демонструвати нові стильні образи. Цього разу лук ідеальний для вихідного дня, про що сама зірка написала в мікроблозі. Його склали білі вузькі штани, білий тонкий светр, класичний бежевий тренч, а також бежевого відтінку туфлі з нової колекції Лонгорії. На завершення образу актриса підібрала мінімалістичні сережки, годинник із золотим ремінцем, а також великі сонцезахисні окуляри. Таке вбрання вкотре підкреслило вміння Єви створювати вигідні поєднання, а також її бездоганну фігуру, яка стала ще стрункішою останнім часом.

Стильні вихідні: 44-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в комфортному образі

Новий образ Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, в колекції взуття, яку створила Єва, є варіанти на будь-який смак. Вона вже встигла продемонструвати витончені туфлі, ефектні золотисті босоніжки, високі чоботи, ботільйони на шпильках... Сама ж останнім часом віддає перевагу комфортному взуттю, в якому зручно здійснювати тривалі прогулянки. Приміром, минулого тижня вона показала робочий день на знімальному майданчику. Для нього актриса підібрала стильний образ кежуал: темно-синій костюм і блуза, які доповнила білими кедами.

Стильні вихідні: 44-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в комфортному образі

Єва обожнює комфортний одяг (фото: instagram.com/evalongoria)

Не менше, ніж робочим проектам, актриса приділяє уваги і своїй сім'ї. Молода мама намагається проводити з сином максимум вільного часу, а іноді навіть бере його на роботу. Але особливо радісними видаються спільні вихідні з чоловіком і сином. В такі дні Єва, Хосе і Санті намагаються вибратися кудись, насолодившись напоями та спілкуванням.

А якщо Єва зайнята на проектах, то Сінті залишається з нянями і татом. Нещодавно Лонгорія була на зйомках в Італії. У перервах між зміною локацій і актів вона дзвонила своїм коханим хлопцям. А пізніше показувала шанувальникам в сторіз, як малюк проводить час зі своїм батьком. Сімейна ідилія, одним словом!

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Новини України Єва Лонгорія
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