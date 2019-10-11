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Стильно і затишно: Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардероба

Lite » Мода 11.10.2019 - 18:31
Стильно і затишно: Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардероба
Катерина Кухар (фото: instagram.com/vadim_yatsun)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Прима-балерина розповіла про улюбленої одяг і надихаючі речі

Катерина Кухар – прима-балерина і телезірка, яку ми звикли бачити в розкішних сценічних образах і продуманих до дрібниць нарядах для виходів у світ. Але в повсякденному житті зірка одягається не менш стильно. Катерина обожнює кежуал, багато в її гардеробі жіночних суконь, ультрамодних дизайнерських нарядів і брючних костюмів. Практично жоден лук знаменитості не обходиться без аксесуарів. Великі сережки, підвіски, незвичайні прикраси для волосся, сумочки різних фасонів – все це робить образ гармонійним і яскравим.

Стильно і затишно: Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардероба

Катерина обожнює стильні вбрання (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

З настанням холодного сезону стильні переваги Катерини практично не змінюються, але акцент у виборі одягу все-таки зміщується на комфорт і затишок. За словами популярної танцівниці, топ-3 фаворита її осіннього гардеробу, без яких вона не уявляє життя, виглядають так:

  1. Кашеміровий плащ.
  2. Теплий спортивний костюм.
  3. Шарф.

Стильно і затишно: Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардеробаСтиль і комфорт прекрасно уживаються (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До речі, осінь – не привід сумувати, впевнена зірка. А найкращим засобом від депресії, що накочує, Кухар називає балет або ж будь-які інші фізичні навантаження. Катерина повністю згодна з твердженням: у здоровому тілі здоровий дух. Щоб менше думати про щось погане, потрібно піти в зал, добре попрацювати пару годин, і тоді депресія зникне сама по собі. Ще один перевірений спосіб підняти собі настрій від Катерини – прогулянки по красивих і надихаючим місцях і осінніх парках.

Стильно і затишно: Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардеробаКатерина обожнює проводити час з коханими людьми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

А на завершення продуктивного дня можна влаштувати собі ідеальний вечір. Для Катерини це час, проведений в теплій обстановці. Головні складові бездоганного дозвілля прими-балерини: компанія друзів, затишний м'який плед, камін, шашлик і келих червоного вина.

Стильно і затишно: Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардероба

Зйомка, потрапила на Vogue Італія (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар, яка часто знімається для глянцевих видань, показала незвичайну зйомку, яка оцінив культовий глянець Vogue Італія. Проект був організований українським фотографом Вадимом Яцуном і той факт, що він засвітився на сайті популярного модного журналу, став для Катерини справжнім сюрпризом. "Мені було дуже приємно дізнатися про цю новиниу. Адже італійці завжди були законодавцями моди і шанувальниками цієї краси...", – розповіла вона.

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Новини України Николай СтояновКатерина Кухар
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