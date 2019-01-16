Стильно и ярко: Кейт Миддлтон восхитила образом в Королевской опере

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

К слову, герцогиня повторила свой образ двухлетней давности

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон активно приступила к своим рабочим обязанностям после Нового года. Герцогиня Кембриджская нанесла очередной официальный визит - на этот раз в Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что там Кейт посетила костюмный цех - она хотела узнать как можно больше об использовании текстиля и различных тканей, а также о технической стороне производства театральных костюмов.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

В отличие от своего недавнего выхода в свет в общественном саду в Ислингтоне, где Миддлтон появилась в неформальном и скромном образе, на этот раз она выбрала весьма яркий и стильный наряд. 37-летняя герцогиня блистала в пурпурно-фиолетовом костюме из жакета и юбки от Oscar de la Renta и черных туфлях на каблуке, украшенных с золотой брошью от Rupert Sanderson.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт дополнила образ маленькой черной сумочкой от Aspinal of London и черными колготками.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Стоит отметить, что в таком же наряде супруга принца Уильяма уже выходила в свет два года назад - на конференции, посвященной психическому здоровью. Она известна тем, что нередко появляется на публике в одежде, в которой уже была замечена ранее.

Фото: (instagram.com/dresslikeaduchess)

В рамках своего визита она встретилась с костюмерами, работающими над новыми постановками, а также с главными танцорами Королевского балета, после чего отправилась на репетицию постановки "Двух голубей" (The Two Pigeons) Королевского балета и Королевской школы балета.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Fay Fullerton, @RoyalOperaHouse’s Head of Costume, shows The Duchess ballet costumes during today’s visit to Covent Garden – which are especially designed to allow dancers to move freely. #RoyalOperaHouse pic.twitter.com/yKIxXCYOze — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 16, 2019

Напомним, что беременная супруга принца Гарри Меган Маркл также выбрала яркий образ для своего первого выхода в свет в 2019 году. Вместе с мужем она посетила город Биркенхед. К слову, Меган тоже отдала предпочтение фиолетовому цвету.

К слову, во время общения с жителями города Меган разоткровенничалась о своей беременности и призналась, когда стоит ожидать пополнения в семье.

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