Стильно і яскраво: Кейт Міддлтон захопила образом в Королівській опері

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

До речі, герцогиня повторила свій образ дворічної давності

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон активно приступила до своїх робочих обов'язків після Нового року. Герцогиня Кембриджська нанесла черговий офіційний візит - на цей раз в Королівський театр Ковент-Гарден у Лондоні, повідомляє Daily Mail.

Наголошується, що там Кейт відвідала костюмний цех - вона хотіла дізнатися як можна більше про використання текстилю та різних тканин, а також про технічну сторону виробництва театральних костюмів.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

На відміну від недавнього виходу в світ в громадському саду в Іслінгтоні, де Міддлтон з'явилася в неформальному і скромному образі, на цей раз вона вибрала дуже яскравий і стильний наряд. 37-річна герцогиня блищала в пурпурно-фіолетовому костюмі з жакета та спідниці від Oscar de la Renta і чорних туфлях на підборах, прикрашених золотою брошкою від Rupert Sanderson.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт доповнила образ маленької чорною сумочкою від Aspinal of London і чорними колготками.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Варто відзначити, що в такому ж вбранні дружина принца Вільяма вже виходила у світ два роки тому - на конференції, присвяченій психічному здоров'ю. Вона відома тим, що нерідко з'являється на публіці в одязі, в якій вже була помічена раніше.

Фото: (instagram.com/dresslikeaduchess)

У рамках свого візиту вона зустрілася з костюмерами, які працюють над новими постановками, а також з головними танцівниками Королівського балету, після чого вирушила на репетицію постановки "Двох голубів" (The Two Pigeons) Королівського балету та Королівської школи балету.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Fay Fullerton, @RoyalOperaHouse's Head of Costume, shows The Duchess ballet costumes during today's visit to Covent Garden – which are especially designed to allow dancers to move freely. #RoyalOperaHouse pic.twitter.com/yKIxXCYOze — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 16, 2019

Нагадаємо, що вагітна дружина принца Гаррі Меган Маркл також вибрала яскравий образ для свого першого виходу в світ у 2019 році. Разом з чоловіком вона відвідала місто Біркенхед. До речі, Меган теж віддала перевагу фіолетовому кольору.

До речі, під час спілкування з жителями міста Меган розговорилася про свою вагітність і зізналася, коли варто очікувати на поповнення в сім'ї.

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