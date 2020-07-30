Как стильно носить современную джинсовую куртку: советы модницам

Законодатели моды и блогеры уже давно сошлись во мнении, что приталенные джинсовки вышли из моды и больше не актуальны. А вот как носить объемную куртку так, чтоб это не выглядело как мешок из под картошки, рассказала стилист-имиджмейкер Кира Алипа. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором наглядно показала некоторые стильные трюки для модниц.

Ключевой момент:

Подверни рукава - на фоне объемной куртки кисти будут выглядеть хрупко и это добавит твоему образу легкости.

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Создавай вертикали - расстегнутая куртка создаст две вертикальные линии, которые вытянут силуэт и будут стройнить.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Подчеркивай талию - на фоне объемной куртки ремнём или поясом создать талию труда не составит, даже если талия в фигуре слабо выражена.

Но это можно сделать не только поясом, поясная сумка, или в моем случае бананка выполнит ту же функцию. К тому же, это очень удобно, руки свободны.

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А у тебя есть в гардеробе актуальная джинсовая куртка?

Иллюстративное фото (pexels.com)

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