Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

Простые правила, которые нужно учесть любителям минимализма
Вот иногда смотришь на девушку, которая одета просто в джинсы рубашку и видишь лоск и модный минимализм, а смотришь на других и понимаешь, что она одета как все. Как же добиться лоска, который дарит нам стиль - минимализм? Об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Карина Каприэлова.
Этот стиль так привлекателен, потому что визуально он выглядит очень просто. Личность и внешность выступают на первый план. В этом случае очень важно иметь ухоженность во всех деталях: фигура, кожа, волосы, маникюр.
А теперь о тех самых простых правилах, которые нужно учесть, если вы хотите поселить этот стиль в своем гардеробе.
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Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Когда осознаешь тот момент, что каждую вещь тебе нужно будет отсматривать по всем вышеперечисленным пунктам, этот стиль перестаете казаться таким простым.
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Кстати, этот стиль отлично комбинируется с другими стилями, которые имеют похожий набор критериев.
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