ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

Вторник 28 июля 2020 18:22
Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Простые правила, которые нужно учесть любителям минимализма

Вот иногда смотришь на девушку, которая одета просто в джинсы рубашку и видишь лоск и модный минимализм, а смотришь на других и понимаешь, что она одета как все. Как же добиться лоска, который дарит нам стиль - минимализм? Об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Карина Каприэлова.

Этот стиль так привлекателен, потому что визуально он выглядит очень просто. Личность и внешность выступают на первый план. В этом случае очень важно иметь ухоженность во всех деталях: фигура, кожа, волосы, маникюр.

А теперь о тех самых простых правилах, которые нужно учесть, если вы хотите поселить этот стиль в своем гардеробе.

Самое трендовое платье лета, за которым гоняются все модницы мира

  • Вы хорошо должны знать свои фасоны, потому-что простые вещи должны идеально на вас сидеть.

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

  • Особенно это касается девушек, у которых есть очень заметные зоны коррекции

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

  • Этот стиль не терпит принтов, но очень любит фактуры.

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

  • Одним словом, если выбирать между юбкой в клетку и кожаной, то второе самое то

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

  • Украшения, должны быть незаметными

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

  • Цвета нейтральными
  • А длины изделий должны очень хорошо сочетаться между собой и подходить вам

Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Когда осознаешь тот момент, что каждую вещь тебе нужно будет отсматривать по всем вышеперечисленным пунктам, этот стиль перестаете казаться таким простым.

Кстати, этот стиль отлично комбинируется с другими стилями, которые имеют похожий набор критериев.

Напомним, что ранее мы писали о 5 самых модных вариантах летней обуви.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины модастилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь