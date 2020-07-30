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Як стильно носити сучасну джинсову куртку: поради модницям

Автор: Марина Настевич

Стиліст розкрила кілька корисних трюків

Законодавці моди і блогери вже давно зійшлися в думці, що приталені джинсівки вийшли з моди і більше не актуальні. А ось як носити об'ємну куртку так, щоб це не виглядало як мішок з-під картоплі, розповіла стиліст-іміджмейкер Кіра Алипа. У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому наочно показала деякі стильні трюки для модниць.

Ключовий момент:

Підверни рукава - на тлі об'ємної куртки кисті будуть виглядати крихко і це додасть твоєму образу легкості.

Створюй вертикалі - розстебнута куртка створить дві вертикальні лінії, які витягнуть силует і будуть додавати стрункості.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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Підкреслюй талію - на тлі об'ємної куртки ременем або поясом створити талію праці не складе, навіть якщо талія у фігурі слабо виражена.

Але це можна зробити не тільки поясом, поясна сумка, або в моєму випадку бананка виконає ту ж функцію. До того ж, це дуже зручно, руки вільні.

А в тебе є в гардеробі актуальна джинсова куртка?

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше стиліст поділилася хитрощами для модниць, як вигідно обіграти білу футболку.

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