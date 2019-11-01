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Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы

Lite » Мода 01.11.2019 - 17:32
Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы
Иллюстративное фото (pexels.com)

В холодное время года вовсе не обязательно одеваться только в темное

Зимой приходит время теплых и зачастую объемных вещей, однако это не значит, что нельзя выглядеть стильно и эффектно. К примеру, ранее стилист рассказала, какие платья носить зимой, чтобы быть элегантной и не мерзнуть. Не менее важен при выборе одежды и ее цвет! Ежегодно институт Пантон демонстрирует актуальные цвета года. Это около 20 цветов, акцентные и базовые. Но не все цвета бывают популярными среди ценителей моды.

Традиционно осенью и зимой актуальные оттенки это приглушенные и теплые. Но в этом году это яркие и активные цвета, которые сочетаются между собой. Эти цвета ассоциируются со смелостью и дерзостью. Стилист Алия Иссанова рассказала на своей странице в Instagram, каким оттенкам следует отдать предпочтение, чтобы быть в тренде.

Оттенки бежевого

Идеальный вариант для создания нежного и романтичного образа в осенне-зимний период. Очень красиво смотрится наряд, полностью выдержанный в таком оттенке! Этот цвет идёт всем, главное подобрать свой оттенок.

Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Оттенки зеленого

А точнее изумрудные и фисташковые, мятные цвета. Эти цвета, которые выглядят очень благородно, а образы с ними всегда смотрятся более изысканно и роскошно. Если фисташковый и мятные цвета подходят мягким девушкам, изумрудный больше к контрастной внешности.

Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Пряный красный

Яркий и красочный, насыщенный и смелый – любой образ с ним будет выглядеть стильно и смело! Идёт девушкам с контрастной внешностью.

Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Фиолетовый и фуксия

Фиолетовая гамма сейчас переживает пик своей популярности. Этот цвет подходит девушкам с мягкой внешностью. Фуксия яркая и смелая гамма. Идёт девушкам с контрастной внешностью.

Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Апельсиновый

Теплый, радостный и энергичный цвет. Подходит девушкам с тёплой внешностью, загорелой коже. Яркие пальто, шубы с оранжевым мехом, пуховики будут главными вещами сезона.

Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Ранее стилист Вика Барва назвала 10 вещей, с которыми давно пора распрощаться.

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