ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стиле

Lite » Мода 25.11.2019 - 20:28
Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стиле
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель заказывает подарки

Наталья Водянова умеет себя подать на красных дорожках и светских выходах, для поездок она тоже любит подобрать стильный наряд. Но дома знаменитая модель выглядит не менее роскошно. В этом 37-летняя красавица в который раз убедила своих поклонников, опубликовав уютное домашнее фото. Наталья сидит в кресле с чашечкой кофе в руке, мило улыбаясь в камеру. А ее образ, несмотря на забавные элементы, получился стильным и ярким.

Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стилеНаталья Водянова показывает новый стильный образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова надела шелковую пижаму в продольную черную полоску от Olivia Von Hall стоимостью около $450. На голову она надела обруч с золотистыми оленьими рогами. "Дорогой Дедушка Мороз, а можно мне пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела (никогда не рано для рождественских желаний)", – шутливо подписала Наталья кадр из собственной квартиры в Париже.

Таким образом Водянова отреагировала на новости от гиганта модной индустрии LVMH, владельцем которой является Бернар Арно, отец мужа Натальи. Так, компания приобрела культовый дом Tiffany за 16,2 миллиарда долларов. Антуан Арно, который также работает в LVMH, опубликовал в честь такого события пост: картинку фирменного оттенка Tiffany с подписью "Добро пожаловать!".

Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стилеТакая пижама станет основой для стильных образов (фото: net-a-porter)

Впрочем, судя по макияжу и уложенным волосам, модель не собирается проводить время дома. А всего лишь готовится к очередному выходу. К слову, пижамный стиль на пике популярности. А потому элементы своего образа Наталья легко использовать для своих безупречных луков. При желании такие вещи легко можно обыграть даже зимой! К примеру, рубашка идеально будет смотреться заправленной в джинсы, а брюки подойдут к свитеру.

Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стилеНаталья дома в Париже (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья за последнее время продемонстрировала массу необычных образов для тех, кто любит эксперименты с актуальными фасонами и принтами. Один из них – в черно-белом костюме Dior. Кюлоты и пиджак с укороченными рукавами в актуальную крупную клетку она сочетала с черными сапожками на высокой шпильке. Получилось невероятно стильно!

Не могла остановиться: Наталья Водянова честно рассказала о своей зависимости Модель и в Африке модель: Наталья Водянова восхитила совершенным телом в стильном комбинезоне
Новости Украины Наталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь