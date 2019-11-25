Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стиле

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель заказывает подарки

Наталья Водянова умеет себя подать на красных дорожках и светских выходах, для поездок она тоже любит подобрать стильный наряд. Но дома знаменитая модель выглядит не менее роскошно. В этом 37-летняя красавица в который раз убедила своих поклонников, опубликовав уютное домашнее фото. Наталья сидит в кресле с чашечкой кофе в руке, мило улыбаясь в камеру. А ее образ, несмотря на забавные элементы, получился стильным и ярким.

Наталья Водянова показывает новый стильный образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова надела шелковую пижаму в продольную черную полоску от Olivia Von Hall стоимостью около $450. На голову она надела обруч с золотистыми оленьими рогами. "Дорогой Дедушка Мороз, а можно мне пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела (никогда не рано для рождественских желаний)", – шутливо подписала Наталья кадр из собственной квартиры в Париже.

Таким образом Водянова отреагировала на новости от гиганта модной индустрии LVMH, владельцем которой является Бернар Арно, отец мужа Натальи. Так, компания приобрела культовый дом Tiffany за 16,2 миллиарда долларов. Антуан Арно, который также работает в LVMH, опубликовал в честь такого события пост: картинку фирменного оттенка Tiffany с подписью "Добро пожаловать!".

Такая пижама станет основой для стильных образов (фото: net-a-porter)

Впрочем, судя по макияжу и уложенным волосам, модель не собирается проводить время дома. А всего лишь готовится к очередному выходу. К слову, пижамный стиль на пике популярности. А потому элементы своего образа Наталья легко использовать для своих безупречных луков. При желании такие вещи легко можно обыграть даже зимой! К примеру, рубашка идеально будет смотреться заправленной в джинсы, а брюки подойдут к свитеру.

Наталья дома в Париже (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья за последнее время продемонстрировала массу необычных образов для тех, кто любит эксперименты с актуальными фасонами и принтами. Один из них – в черно-белом костюме Dior. Кюлоты и пиджак с укороченными рукавами в актуальную крупную клетку она сочетала с черными сапожками на высокой шпильке. Получилось невероятно стильно!