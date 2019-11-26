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Стильна сімейка: Наталія Водянова в яскравому образі гуляє по Парижу з сестрою та сином

Lite » Мода 26.11.2019 - 18:28
Стильна сімейка: Наталія Водянова в яскравому образі гуляє по Парижу з сестрою та сином
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель відвідала Національний центр мистецтва і культури Жоржа Помпіду

Наталя Водянова, яка вчора оригінально привітала чоловіка з вдалим придбанням культового будинку Tiffany, порадувала новими сімейними кадрами. Цього разу в центрі уваги знову виявилася сестра Наталії по мамі, Христина Кусакіна. Водянова часто показує дівчину в своєму мікроблозі, відзначаючи її і розповідаючи деякі подробиці з життя дівчини. Приміром, так світу стало відомо, що Христина навчалася у Великобританії, а потім переїхала до Вашингтона, де вивчає мистецтвознавство. Саме на цій частині життя улюбленої сестри модель найчастіше робить акцент.

Стильна сімейка: Наталія Водянова в яскравому образі гуляє по Парижу з сестрою та синомСтильна сімейка: Наталія Водянова в яскравому образі гуляє по Парижу з сестрою та синомНаталя з сестрою та сином (фото: instagram.com/natasupernova)

В Парижі Наталя разом з Христиною вирушили до Національного центру мистецтва і культури Жоржа Помпіду. Водянова опублікувала кілька кадрів, де зображена сама Христина, а також Наталя зі старшим сином Лукасом. «Моя сестра завжди знає, де є хороший «Бекон». Френсіс Бекон у Помпіду. Я поведу тебе в музей, сказала мені сестра», – додала Наталія жартівливий підпис з грою слів.

Стильна сімейка: Наталія Водянова в яскравому образі гуляє по Парижу з сестрою та синомНаталя любить сімейні прогулянки і поїздки (фото: instagram.com/natasupernova)

Всі троє виглядають захопленими і щасливими. А до того ж стильними. Наталія для прогулянки обрала широкі розкльошені брюки бордового відтінку зі стрілками і великими накладними кишенями, светр з високим горлом, а також куртку від Loro Piana, в якій вже з'являлася нещодавно. Образ доповнили рукавички і сонцезахисні окуляри. Волосся вона випрямила і розпустила, а макіяж зробила нейтральний.

Стильна сімейка: Наталія Водянова в яскравому образі гуляє по Парижу з сестрою та синомНаталя з сином (фото: instagram.com/natasupernova)

17-річний Лукас, який робить перші кроки в модній індустрії, обрав образ молодіжний і бунтарський, в дусі підлітків. Його склали вузькі джинси, картате худі і зав'язана на поясі чорна куртка. На завершення до нього він взув білі кросівки з яскравими деталями. Христина пішла на прогулянку зі знаменитою сестрою в болотного відтінку плащі і темній водолазці.

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