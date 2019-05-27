Стильная провокация: Рианна похвасталась стройной фигурой в нарядах собственного производства

Рианна, которая недавно подписала контракт с концерном LVMH, 22 мая презентовала свою дебютную коллекцию одежды Fenty. Мероприятие прошло в Париже и собрало первых ценителей ее творчества. Нужно отметить, опыт в ведении бизнеса у барбадосской красотки уже есть, и немалый. Так, она уже успешно руководит своим бельевым брендом Savage. А до этого создала одну из самых успешных косметических марок Fenty Beauty.

Рианна примерила наряды собственного производства фото: (instagram.com/badgalriri)

Теперь же Рианна будет выпускать одежду. К слову, 31-летняя певица стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила дом, входящий в LVMH. К тому же Fenty стал первым брендом после Christian Lacroix, который запустил люксовый гигант с 1987 года.

Рианна на презентации своего бренда (фото: instagram.com/badgalriri)

На презентацию Рианна пришла в наряде собственного производства. Короткое белое платье-пиджак подчеркнуло стройные ноги певицы и отлично гармонировало с оттенком ее кожи. Дополнили образ босоножки на шпильках песочного оттенка, бусы с подвесками и браслеты. В целом образ получился идеальным для деловой женщины, которая к тому же хочет оставаться женственной и стильной. Макияж в нейтральных тонах и укладка-волна только усилили эту тенденцию.

Бернар Арно и Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Нужно отметить, что коллекции певица создавала, ориентируясь на собственный вкус. Так, здесь есть пиджаки с широкими плечами, свободные рубашки, брючные костюмы, мини-юбки… В целом, все вещи необычного кроя и с интересными деталями.

Вещи из коллекции Fenty (фото: instagram.com/fenty)

На презентации Рианна выглядела счастливой и довольной. Фото с владельцем LVMH – Бернаром Арно – она подписала: "Прекрасный мистер Бернар Арно. Так благодарна за возможность сотрудничать с этим человеком в @LVMH @FENTY!!". Также на своей странице певица выложила массу снимков в разных образах своей марки. Поклонники буквально взорвали сеть восхищениями: