Стильная хозяйка: Кейт Миддлтон в любимом платье встретила гостей в Кенсингтонском дворце

Кейт Миддлтон и принц Уильям накануне, 21-го ноября, должны были отправиться на церемонию награждения престижной премии Tusk Conservation Awards. Но за несколько часов до события стало известно, что герцогиня не посетит мероприятие из-за здоровья детей. Тем не менее, Кейт по-своему отметила финалистов, приняв их в Кенсингтонском дворце. Выглядела она просто безупречно!

Кейт и принц Уильям с гостями (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Сегодня молодые люди во всем мире бьют тервогу громче и решительнее, чем когда-либо прежде. Молодое поколение прекрасно понимает, что мы не можем просто продолжать в том же духе. Мы должны двигаться быстрее и эффективнее, чтобы найти способы сбалансировать наши требования на этой планете с природой, с которой мы ее разделяем. Ранее сегодня мы с Кэтрин провели некоторое время с номинантами и финалистами #TuskAwards. Их храбрость, целеустремленность и приверженность делу сохранения Африки невероятно глубоки. Карлос, Томас, Глэдис, Дженерия, Бенсон и их коллеги действительно вдохновляют и дают нам надежду на то, что изменения действительно возможны», – написал на странице Instagram принц Уильям.

Супруги встретились с финалистами конкурса (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для встречи почетных гостей Кейт примерила наряд одного из своих любимых оттенков – болотного. Платье Beulah London, которое герцогиня уже надевала при выходе в свет, подчеркнуло стройное тело знаменитой иконы стиля и ее женственность. Приталенное, с широким поясом, длинными рукавами-фонариками и пышной юбкой, оно выглядело просто и без лишней вычурности, при этом весьма торжественно. Дополнили его лодочки на невысоком каблуке, мелкие серьги. Прическу Кейт сделали объемную, а макияж – минималистичный, с аккуратными стрелками и свежим румянцем.

Кейт для встречи выбрала любимое платье (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц был одет в классический костюм. Супруги пообщались с финалистами конкурса за чашкой чая и обсудили их деятельность. Выглядели оба веселыми и счастливыми. Так что наверняка причина, по которой Кейт отказалась ехать на церемонию, не слишком серьезна.