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В узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом наряде

Lite » Мода 13.11.2019 - 10:16
В узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом наряде
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Гергоци Кембриджские совершили новый выход в свет

Кейт Миддлтон и принц Уильям на днях вновь порадовали публику совместным выходом в свет – они отправились на встречу с волонтерами благотворительной организации Give Us A Shout. Эту компанию они создали еще в мае вместе с Меган Маркл и принцем Гарри, но вскоре было решено, что герцоги Сассекские создадут свой собственный фонд. Цель компании – оказывать помощь всем нуждающимся: каждый, попавший в трудную жизненную ситуацию, может отправить сообщение на номер службы и получить консультацию или поддержку. Сейчас организация насчитывает уже более 100 000 сотрудников-добровольцев.

В узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом нарядеВ узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом нарядеКейт вновь подтвердила статус иконы стиля (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На встрече Кейт и Уильям пообщались с некоторыми из них, обсудили проблемы фонда и их решение, а затем перешли к развлекательной части. Специально для почетных гостей был подготовлен спектакль, а позже все желающие фотографировались со знаменитыми супругами.

В узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом нарядеВ узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом нарядеВ узких брюках и клетчатом блейзере: Кейт Миддлтон блистает в Лондоне в эффектном деловом нарядеГерцоги довольны работой своего фонда (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На встречу герцоги отправились в стильных деловых нарядах. Принц отдал предпочтение своему любимому классическому костюму, надетому со светло-голубой рубашкой и галстуком. А Кейт в этот раз предпочла вариант беспроигрышный для деловых встреч. Она примерила черно-белый клетчатый пиджак с накладными карманами, винного оттенка узкие брюки с черным поясом, а также белую футболку. Дополнили образ черные туфли на устойчивом каблуке, а также комплект изысканных украшений: подвеска и серьги. Волосы 37-летней герцогини были уложены в объемную укладку, а макияж сделан с акцентом на глаза.

Супруги были в отличном настроении, с удовольствием позировали фотографам и даже позволили себе на публике обменяться несколькими нежными жестами. Чем тут же всколыхнули сеть. Так, принц брал Кейт за руку и ласково касался спины жены. Напомним, обычно Кейт и Уильям, в отличие от Меган и принца Гарри, ведут себя более сдержанно и строго.

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Новости Украины Кейт Миддлтон
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