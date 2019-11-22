Стильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаці

Кейт Міддлтон і принц Вільям напередодні, 21-го листопада, повинні були відправитися на церемонію нагородження престижної премії Tusk Conservation Awards. Але за кілька годин до події стало відомо, що герцогиня не відвідає захід через здоров'я дітей. Тим не менш, Кейт по-своєму зазначила фіналістів, прийнявши їх у Кенсингтонському палаці. Виглядала вона просто чудово!

Кейт і принц Вільям з гостями (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Сьогодні молоді люди в усьому світі б'ють тервогу голосніше і наполегливіше, ніж будь-коли раніше. Молоде покоління прекрасно розуміє, що ми не можемо просто продовжувати в тому ж дусі. Ми повинні рухатися швидше та ефективніше, щоб знайти способи збалансувати наші вимоги на цій планеті з природою, з якою ми її поділяємо. Раніше сьогодні ми з Кетрін провели деякий час з номінантами і фіналістами #TuskAwards. Їх хоробрість, цілеспрямованість і відданість справі збереження Африки неймовірно глибокі. Карлос, Томас, Гледіс, Дженерія, Бенсон і їх колеги дійсно надихають і дають нам надію на те, що зміни можливі», – написав на сторінці Instagram принц Вільям.

Подружжя зустрілися з фіналістами конкурсу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для зустрічі почесних гостей Кейт приміряла вбрання одного зі своїх улюблених відтінків – болотного. Сукня Beulah London, яку герцогиня вже одягала при виході у світ, підкреслила струнке тіло знаменитої ікони стилю та її жіночність. Приталена, з широким поясом, довгими рукавами-ліхтариками і пишною спідницею, вона виглядала просто і без зайвої химерності, при цьому досить урочисто. Доповнили її човники на невисокому каблуці, а також дрібні сережки. Зачіску Кейт зробили об'ємну, а макіяж – мінімалістичний, з акуратними стрілками і свіжим рум'янцем.

Кейт для зустрічі обрала улюблене плаття (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц був одягнений у класичний костюм. Подружжя поспілкувалося з фіналістами конкурсу за чашкою чаю і обговорило їх діяльність. Виглядали обидва веселими і щасливими. Так що напевно причина, через яку Кейт відмовилася їхати на церемонію, не надто серйозна.