Эффектный выход: Мелания Трамп показала стройные ноги в узкой юбке "хищной" расцветки

Мелания Трамп (фото: instagram.com/flotus/tagged)

Икона стиля в новом образе

Мелания Трамп – одна из самых известных икон стиля, порадовала новым ярким нарядом. Вместе со своим супругом, американским президентом Дональдом Трампом, они принимали в Белом доме гостей: Ленина Морено, президента Эквадора, и его жену Росио Гонсалес. Стоит отметить, что это первый визит Морено в Вашингтон за более чем 20 лет.

Официальный визит Ленина Морено, президента Эквадора, и его жены Росио Гонсалес (фото: instagram.com/flotus)

Первая леди США выбрала для приема гостей очередной стильный ансамбль, который составили юбка-карандаш с принтом под кожу питона от итальянской марки Salvatore Ferragamo. Стоит такая вещь недешево – около 7700 долларов. 49-летняя красавица дополнила ее белым свитером с воротом, а сверху накинула светло-зеленое шерстяное пальто свободного кроя. На ногах у нее красовались светло-розовые бархатные туфли на огромных шпильках. Последний штрих к идеальному строгому и в то же время стильному образу – безупречная укладка и легкий макияж.

Супруги приняли гостей в Белом доме (фото: принтскрин instagram.com/flotus)

Дональд Трамп надел классический костюм черного цвета, белую рубашку и черное пальто. А разбавил образ ярко-красный галстук. К слову, сеньора Моралес была одета в той же цветовой гамме: черный жакет и юбка с красным узором. Ее супруг был в темно-сером костюме и белой рубашке.

Мелания Трапм в новом образе (фото: принтскрин instagram.com/flotus)

Напомним, Мелания любит удивлять весь мир своими образами. Причем чаще всего вещи она выбирает весьма дорогостоящие. Интересно, что супруга Дональда Трампа часто справляется со своими луками без помощи стилистов. Так, в интервью она неоднократно подчеркивала, что обожает самостоятельно формировать свои образы.

Мелания выглядела стильно и эффектно (фото: принтскрин instagram.com/melania_update)

А что касается ее ярких и порой весьма экстравагантных образов, то тут в последнее время пальму первенства явно заслуживает наряд в духе культовой “Матрицы”. 13 января Мелания и Дональд Трамп стали почетными гостями матча по американскому футболу в Новом Орлеане, 2020 College Football Playoff National Championship. Туда икона стиля отправилась в темно-синем лаковом плаще и высоких сапогах. Получилось весьма эффектно!