Стильный мастер-класс: Меган Маркл показывает топ-4 базовых модели пальто, которые должны быть у каждой

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл обычно отдает предпочтением классике - бежевый и синий

Меган Маркл смело можно назвать законодательницей “королевской моды”. Герцогиня Сассекская стала самой обсуждаемой персоной 2019 года! Ее образы описывали модные СМИ во всем мире, за ее выходами пристально следили и изучали, а наряды, в которых Меган появлялась на публике, едва ли не моментально раскупали. Более того, модные бренды, вдохновленные стильной беременностью Маркл, запускали тематические линейки одежды для беременных. 2019 год однозначно можно назвать “годом Меган Маркл”, даже любимица миллионов Кейт Миддлтон “осталась в тени”. Предлагаем рассмотреть базовые образы Маркл на зиму 2019.

Базовое темно-синее

Фото: instagram.com/sussexroyal

Насыщенный цвет индиго и все его оттенки называют “королевским”. И что-то в этом есть. Ведь наряды синего цвета автоматически делают ваш выход в свет образцом элегантности. Во время 91-й ежегодной церемонии чествования памяти погибших в Первой мировой войне Меган Маркл выбрала классическое пальто на запах, декорированное глубоким карманами, а также черным тонким пояском, чтобы очертить талию (стильное решение, которое обязательно стоит позаимствовать этой зимой). Обратите внимание, что герцогиня Сассекская делает ставку на текстуру наряда. Это позволяет добавить дополнительный эстетический элемент пальто-халату строгого фасона.

Белоснежное - для торжественных выходов

Фото: instagram.com/sussexroyal

Да, пальто белого цвета - однозначно не самый практичный вариант. И все же это очень нужная вещь в вашем гардеробе - такой себе must have! Обратите внимание, что такое пальто может даже “заменить” коктейльное платье для светского мероприятия в холодный период. Стоит набросить пальтишко на плечи, дополнить образ, скажем, длинными кожаными перчатками - и элегантная леди к выходу готова!

Бежевая класска

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Еще один базовый цвет - бежевый. Как говорят, и в пир, и в мир! При этом в гардеробе Меган Маркл действительно немало пальто в классическом бежевом оттенке. И здесь герцогиня Сассекская не прогадала - этот универсальный цвет подходит буквально к любому образу. Миди прямого силуэта с объемным воротником она носит со своими фирменными платьями-футлярами, а пальто мужского кроя надевает в аэропорт с кроссовками.

Черное утепленное с “изюминкой”

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Даже для сурового климата можно подобрать идеальное пальто. Для этого отдавайте предпочтением максимально плотной шерсти в духе ретро. Также возьмите мастер-класс у Меган. Супруга принца Гарри умеет разбавлять классику оригинальными акцентами. К примеру, выбрав черное пальто с необычно оформленной зоной плеч. Герцогиня также застегнула пальто только на верхнюю пуговицу, что добавило образу элегантности.