Стиліст розповіла, як і з чим носити довге пальто — must have сезону

Лілія Ребрик і Марія Мельник (фото: прес-служба)

Довге пальто - "універсальний солдат" вашого гардеробу

Кінець зими – саме час подбати про верхній одяг на весну. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», запропонували чотири модні образи з трендовим довгим пальто. Меган Маркл – справжня прихильниця таких пальто. Пасують вони і модницям Кім Кардаш’ян та Сарі Джесіці Паркер. Декілька довгих варіантів є і в гардеробі Лілії Ребрик. Щоб точно не помилитися при виборі пальто, варто віддавати перевагу класичним кольорам, наприклад, бежевому.

«Зверніть увагу на пальто не просто нижче коліна, а таке, яке доходить майже до самих щиколоток. Чоботи до нього повинні бути високими та широкими. Чим вищі – тим краще і, головне – щоб вони не облягали ногу, а навпаки, були масивними», – розповідає стилістка Ольга Нагорна.

Перший образ із таким пальто – кежуал лосини, але ніяк не спортивні. Якщо у вас розмір від S до М, то краще обирати світлі відтінки. А ось володаркам пишних форм стиліст радить носити лосини темних кольорів.

До довгого пальто також ідеально підходять сукні. Тож наступний образ саме з нею.

«Якщо сукня довга, не потрібно боятись. Вона може закінчуватись на одному рівні з пальто. І важливо, щоб вона була широкою, а не обтислою», – застерігає стилістка і додає, що всі можливі пишні сукні – з воланами чи плісе – ідеально доповнять образ із довгим пальто.

З таким верхнім одягом можна одягати і джинси або брюки. Але їх також краще обирати вільного фасону.

«Брюки чи джинси не повинні облягати. Вибирайте широкі штани з високою посадкою, з акцентом на талії. Наприклад, це може бути кльош від бедра – чим масивніше виглядатиме образ, тим він буде стильнішим», – відзначає в ефірі каналу «Україна» Нагорна.

Четвертий наряд допоможе розбавити нестандартний комір. До шкіряних брюк стилістка підібрала елегантну блузу з контрастним комірцем. Ховати його не варто, адже зараз в тренді ретро-комірці, які можна виправити поверх пальто. Такі блузи також можуть мати об’ємні банти або жабо, вони теж модні в цьому сезоні та гармонійно доповнять образ із довгим пальтом.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці "хижого" забарвлення. Дружина президента США також вибрала стильне пальто.