Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Многие до сих пор совершают одни и те же ошибки, выбирая свою идеальную модель. Стилист Ксения Господинова перечислила на своей странице в Instagram топ-5 ошибок при выборе джинсов.

Как не нужно делать:

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Джинсы не должны быть велики в талии.

Не стоит думать, что так будет удобнее заправлять в джинсы футболки и кардиганы — наоборот, вы только будете казаться шире.



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Следите за тем, где расположены задние карманы.

Они должны быть четко на уровне ягодиц. Маленький секрет — большие карманы сделают ягодицы крупнее.



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Выбирать джинсы неправильного размера — на размер меньше или 3 размера больше, заведомо плохая идея.

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Всегда обращайте внимание на посадку.

Это важно в первую очередь для тех, кто пользуется онлайн шоппингом.



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Слишком высокая талия не сделает вашу фигуру лучше, только нарушит гармонию.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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