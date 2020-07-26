ru
ua

Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

 

Стараясь подобрать идеальную модель, мы часто допускаем эти ошибки

Многие до сих пор совершают одни и те же ошибки, выбирая свою идеальную модель. Стилист Ксения Господинова перечислила на своей странице в Instagram топ-5 ошибок при выборе джинсов.

Как не нужно делать:

Джинсы не должны быть велики в талии.

Не стоит думать, что так будет удобнее заправлять в джинсы футболки и кардиганы — наоборот, вы только будете казаться шире.



Следите за тем, где расположены задние карманы.

Они должны быть четко на уровне ягодиц. Маленький секрет — большие карманы сделают ягодицы крупнее.



Выбирать джинсы неправильного размера — на размер меньше или 3 размера больше, заведомо плохая идея.


Всегда обращайте внимание на посадку.

Самые читаемые новости

Это важно в первую очередь для тех, кто пользуется онлайн шоппингом.



Слишком высокая талия не сделает вашу фигуру лучше, только нарушит гармонию.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее мы писали, что была названа самая модная вещь лета 2020.

Прогноз погоды
► Красива и без ретуши: Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа ► Лобода отправилась на отдых с любимым и показала идеальные формы в купальнике
Читать все новости