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Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

Среда 22 июля 2020 13:32
Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Актуальная сумка очень важна при создании модного образа

Как известно, любой лук можно преобразить актуальной сумкой и обувью. Сейчас тенденции меняются больше в деталях. Стилист Карина Каприэлова рассказала на своей странице в Instagram о главных трендах этого сезона, которые помогут вам обзавестись модной сумочкой.

Модные женские сумки 2020:

1. Тонкая или крупная цепь. Актуальность сумке придаст крупная цепь

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

2. Сумка-мешок лучше как у Bottega Veneta, с крупным плетением

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

3.Авоська или текстильная сумка. Лучше текстильная, они сейчас наиболее актуальны

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

4. Поясная сумка носится через плечо, а не на талии

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

5. Прозрачность сейчас лучше выбирать с сумкой внутри

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

6. Мягкая сумка или геометричная. Лучше геометричная, так как в сумках правит балом минимализм

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

7. Клатч должен быть выпендрежным. Он должен отличаться формой, фактурой или размером

Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Ранее мы писали, что стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее.

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