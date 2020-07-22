Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

Иллюстративное фото (pexels.com)

Актуальная сумка очень важна при создании модного образа

Как известно, любой лук можно преобразить актуальной сумкой и обувью. Сейчас тенденции меняются больше в деталях. Стилист Карина Каприэлова рассказала на своей странице в Instagram о главных трендах этого сезона, которые помогут вам обзавестись модной сумочкой.

Модные женские сумки 2020:

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1. Тонкая или крупная цепь. Актуальность сумке придаст крупная цепь

2. Сумка-мешок лучше как у Bottega Veneta, с крупным плетением

3.Авоська или текстильная сумка. Лучше текстильная, они сейчас наиболее актуальны

4. Поясная сумка носится через плечо, а не на талии

5. Прозрачность сейчас лучше выбирать с сумкой внутри

6. Мягкая сумка или геометричная. Лучше геометричная, так как в сумках правит балом минимализм

7. Клатч должен быть выпендрежным. Он должен отличаться формой, фактурой или размером

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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