Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Намагаючись підібрати ідеальну модель, ми часто припускаємося помилок
Багато хто до цих пір роблять одні і ті ж помилки, обираючи свою ідеальну модель. Стиліст Ксенія Господінова перерахувала на своїй сторінці в Instagram топ-5 помилок при виборі джинсів.
Як не треба робити:
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Джинси не повинні бути великі в талії.
Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси, футболки і кардигани — навпаки, ви тільки будете здаватися ширше.
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Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені.
Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет — великі кишені зроблять сідниці крупніше.
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Вибирати джинси неправильного розміру — на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея.
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Завжди звертайте увагу на посадку.
Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн шопінгом.
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Занадто висока талія не зробить вашу фігуру краще, тільки порушить гармонію.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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