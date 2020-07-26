ru
ua

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

 

Намагаючись підібрати ідеальну модель, ми часто припускаємося помилок

Багато хто до цих пір роблять одні і ті ж помилки, обираючи свою ідеальну модель. Стиліст Ксенія Господінова перерахувала на своїй сторінці в Instagram топ-5 помилок при виборі джинсів.

Як не треба робити:

Джинси не повинні бути великі в талії.

Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси, футболки і кардигани — навпаки, ви тільки будете здаватися ширше.



Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені.

Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет — великі кишені зроблять сідниці крупніше.



Вибирати джинси неправильного розміру — на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея.


Завжди звертайте увагу на посадку.

Популярні новини

Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн шопінгом.



Занадто висока талія не зробить вашу фігуру краще, тільки порушить гармонію.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше ми писали, що була названа наймодніша річ літа 2020.

Прогноз погоди
► Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу ► Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику
Читати всі новини