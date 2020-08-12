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Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Среда 12 августа 2020 14:42
Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт рассказала о миксе двух ультратрендовых стилей в одном образе

А задумывались ли вы, что многие казалось бы сложные вещи укладываются в простые алгоритмы? Умение правильно сочетать между собой предметы гардероба разных стилей – это искусство, которым может овладеть каждый, получив в итоге стильные аутфиты, достойные подражания. О том, как это сделать рассказала стилист Карина Каприэлова.

На примере смешения спорта и драмы она предложила разобрать сочетания вещей.

Драма - это все вещи, которые привлекают к себе внимание по форме, фактуре, фасонам и ярким цветам. Если видите, что-то яркое и необычное - это драма.

Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Про спортивный стиль рассказывать не нужно, только выделим актуальные спортивные вещи для текущего сезона:

  • Топы с подплечниками или майки
  • Джинсы slochy или прямые на завышенной талии
  • Джогеры
  • Джинсовая юбка
  • Шорты

Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Алгоритм простой: миксуем актуальные спортивные вещи с демонстративными. Смешиваем эти вещи с драматическими и добавляем к ним актуальные аксессуары. Например:

  • Кожаную юбку или брюки со спортивной майкой. Обувь добавим спортивную или наоборот очень демонстративную.

Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Джинсы замикшируем с яркой обувью, цепями, трикотажным топом или необычной рубашкой.

Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Поло будем сочетать с юбкой с высоким разрезом или ассиметричного кроя. Можно с мини.

Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Джогеры надеваем с каблуками и худи или топом без лямок.
  • Джинсовую юбку сочетаем с модным топом или интересный рубашкой.

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно носить джинсы скинни.

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