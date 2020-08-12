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Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

Середа 12 серпня 2020 14:42
Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла про мікс двох ультратрендових стилів в одному образі

А чи замислювалися ви, що багато здавалося б складні речі укладаються в прості алгоритми? Уміння правильно поєднувати між собою предмети гардероба різних стилів - це мистецтво, яким може оволодіти кожен, отримавши в результаті стильні аутфіти, гідні наслідування. Про те, як це зробити розповіла стиліст Карина Капріелова.

На прикладі змішування спорту і драми вона запропонувала розібрати поєднання речей.

Драма - це все речі, які привертають до себе увагу за формою, фактурою, фасонів і яскравих кольорів. Якщо бачите, що щось яскраве і незвичайне - це драма.

Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

Про спортивний стиль розповідати не треба, лише виділимо актуальні спортивні речі для поточного сезону:

  • Топи з подплечниками або майки-алколічкі
  • Джинси slochy або прямі на завищеною талії
  • Джогери
  • Джинсова спідниця
  • Шорти

Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

Алгоритм простий: міксувати актуальні спортивні речі з демонстративними. Змішуємо ці речі з драматичними і додаємо до них актуальні аксесуари. наприклад:

  • Шкіряну спідницю або брюки зі спортивної майкою. Взуття додамо спортивне або навпаки дуже демонстративне.

Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

  • Джинси заміксуємо з яскравим взуттям, ланцюгами, трикотажним топом або незвичайною сорочкою.

Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

  • Поло будемо поєднувати зі спідницею з високим розрізом або асиметричного крою. Можна з міні.

Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

  • Джогери надягаємо з каблуками та худі або топом без лямок.
  • Джинсову спідницю поєднуємо з модним топом або цікавою сорочкою.

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно носити джинси скінни.

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