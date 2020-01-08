В стиле фанк 70-х: Мелания Трамп поразила первым официальным выходом в наряде от Chanel

Новогодние и рождественские каникулы подходят к концу - пора возвращаться к рабочим будням! В США президентская чета уже приступила к своим обязанностям. 7 января Мелания Трамп и ее супруг Дональд Трамп встречали премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с супругой Маревой, которые прибыли в США с официальным визитом. В очередной раз внимание СМИ также было приковано к новому стильному выходу первой леди США. Для своего первого официального выхода в Новом 2020 году 49-летняя Мелания выбрала образ от Chanel, дополнив его сапожками от Christian Louboutin. При этом не обошлось без изюминки.

Так, Мелания решила встречать гостей без верхней одежде. Быть может, чтобы лучше показать свой стильный образ в стиле фанк 1970-х. Супруга Дональда Трампа блистала в комбинезоне от Chanel в классическую для бренда черно-белую крупную клетку. Образ дополняет широкий черный пояс, который подчеркивает стройную фигуру 49-летней Мелании. На ножках - сапоги из черной замши от Christian Louboutin. Кстати, такая пара обойдется в $1,395.

Скриншоты: instagram.com/alwaysmelania

Кстати, модные СМИ обратили внимание на забавное совпадение. 53-летняя супруга премьер-министра Греции Марева также выбрала для официальной поездки комбинезон. Не сложно догадаться, какой элемент гардероба - must have этого года!

Марева Грабовски выбрала комбинезон более классического кроя - с длинными брюками со стрелками. Образ гармонично дополняют сапожки в тон комбинезону. Кроме того, на первом совместном фото Марева позирует также в черном классическом пальто.

Скриншоты: instagram.com/alwaysmelania

Как обычно, президент Трамп надел свой фирменный темно-синий костюм и красный галстук, в то время как премьер-министр Мицотакис был одет в темно-синий костюм и синий галстук в тон. Оба мужчины выбрали шерстяные пальто, чтобы согреться, когда они позировали для фотографий со своими женами.

Когда они вошли в Овальный кабинет, президент и премьер-министр сидели рядом, а Мелания заняла свое обычное место на диване напротив Маревы.

Во время встречи Трамп сказал Мицотакису, что Соединенные Штаты очень гордятся страной и “возвращением к устойчивости”, которое она делает.

С 2010 по 2018 год Греция “выживала” благодаря кредитам, предоставленным от своих европейских партнеров и Международного валютного фонда. Она вышла из программы спасения более года назад, но остается под строгим надзором со стороны кредиторов и взяла на себя обязательства по достижению жестких бюджетных целей на долгие годы.

Напомним, ранее Мелания Трамп поразила нарядом космической стоимости в белоснежных тонах.