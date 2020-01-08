У стилі фанк 70-х: Меланія Трамп вразила першим офіційним виходом у вбранні від Chanel

Новорічні та різдвяні канікули підходять до завершення - пора повертатися до робочих буднів! У США президентське подружжя вже приступило до своїх обов'язків. 7 січня Меланія Трамп і її чоловік Дональд Трамп зустрічали прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса з дружиною Маревою, які прибули в США з офіційним візитом. В черговий раз увага ЗМІ була прикута до нового стильного виходу першої леді США. Для свого першого офіційного виходу в Новому 2020 році 49-річна Меланія вибрала образ від Chanel, доповнивши його чобітками від Christian Louboutin. При цьому не обійшлося без родзинки.

Так, Меланія вирішила зустрічати гостей без верхнього одягу. Можливо, щоб краще показати свій стильний образ у стилі фанк 1970-х. Дружина Дональда Трампа блищала в комбінезоні від Chanel в класичну для бренду чорно-білу велику клітку. Образ доповнює широкий чорний пояс, який підкреслює струнку фігуру 49-річної Меланії. На ніжках - чоботи з чорної замші від Christian Louboutin. До речі, така пара обійдеться в $1,395.

Скріншоти: instagram.com/alwaysmelania

До речі, модні ЗМІ звернули увагу на цікавий збіг. 53-річна дружина прем'єр-міністра Греції Марева також вибрала для офіційної поїздки комбінезон. Не складно здогадатися, який елемент гардеробу - must have цього року!

Марева Грабовскі вибрала комбінезон більш класичного крою - з довгими брюками зі стрілками. Образ гармонійно доповнюють чобітки в тон комбінезону. Крім того, на першому спільному фото Марева позує також в класичному чорному пальто.

Скріншоти: instagram.com/alwaysmelania

Як завжди, президент Трамп одягнув свій фірмовий темно-синій костюм і червону краватку, в той час як прем'єр-міністр Міцотакіс був одягнений у темно-синій костюм з синьою краватка в тон. Обидва чоловіки обрали вовняні пальто, щоб зігрітися, коли вони позували для фотографій зі своїми дружинами.

Коли вони увійшли в Овальний кабінет, президент і прем'єр-міністр сиділи поруч, а Меланія посіла своє звичайне місце на дивані навпроти Мареви.

Під час зустрічі Трамп сказав Міцотакісу, що Сполучені Штати дуже пишаються країною і "поверненням до стійкості", яке вона робить.

З 2010 по 2018 рік Греція "виживала" завдяки кредитам, наданим від своїх європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду. Вона вийшла з програми порятунку більше року тому, але залишається під суворим наглядом з боку кредиторів і взяла на себе зобов'язання по досягненню жорстких бюджетних цілей на довгі роки.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп вразила нарядом космічної вартості в білосніжних тонах.