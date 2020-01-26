Стиль кроше: Кейт Міддлтон в ефектній сукні продемонструвала новий тренд літа 2020

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня привітала жителів Австралії з їх національним святом

Не дивлячись на те, британський королівський дім останнім часом здригається від сенсацій і зречень, виконання роял-обов'язків ніхто не відміняє обов'язків. Особливо активною в цьому році планує бути герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, оскільки вона вирішила присвятити себе абсолютно новій масштабній програмі з вивчення проблем дітей Великобританії. А поки улюблениця британської публіки буде відвідувати протокольні заходи, робити закордонні візити та звітувати в Instagram офіційними знімками про життя своєї сім'ї, ми зможемо розглянути, які ж тренди і тенденції в одязі взяла собі на замітку королівська особа.

Так, герцогиня вже не раз справила враження своїми образами, один з яких добре запам'ятався публіці, і крім того подав приклад, як виглядати стрункіше і вище. Кейт вийшла в світ у чорних брюках-кльош і блузі блакитних відтінків, підкоривши своєю витонченістю та елегантністю.

Ще одним екстра-луком може стати образ, в якому вона постала в Австралії — блідо-жовта сукня стилізоване під кроше, легка і повітряна.

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Саме це фото з коалой вибрали для офіційного привітання з палацу жителів Австралії з їх національним святом.

"Бажаємо всім нашим австралійським фоловерам щасливого Дня Австралії! В цьому році ми віддаємо належне неймовірній силі і стійкості всіх австралійців і громад, які постраждали від руйнівних лісових пожеж", - згадали про страшну трагедію, яка розігралася на континенті місяць тому.

Проте, не до самої події були прикуті погляди підписників, а до ніжного образу Кейт, яка підхопила тренд на плетіння і ажурність, який навесні і влітку 2020 року набуде надзвичайної актуальності.

Наряди-кроше поступово стали входити в моду в минулому році, і вже в цьому році вони обіцяють стати справжнім бумом, який захопить прилавки всіх магазинів та гардероби дівчат. Багато модних будинків вже випустили свої колекції і не тільки з одягом-кроше, але і взуттям та аксесуарами.

Було б не правильно стверджувати, що сукню герцогині виконано в класичній техніці плетіння, однак, безсумнівно, що воно стилізовано під неї, що варто взяти на замітку тим, хто не готовий ще до кардинальних модних нововведень.

Варто відзначити, що манері одягатися в британській королівській сім'ї надають величезне значення. Наряд коронованих осіб може виражати свою позицію до тієї чи іншого події, так наприклад Кейт Міддлтон спантеличила своєю появою в пальто в стилі мілітарі після нещодавнього гучного скандалу в роял-сім'ї.