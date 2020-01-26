ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стиль кроше: Кейт Міддлтон в ефектній сукні продемонструвала новий тренд літа 2020

Lite » Мода 26.01.2020 - 15:36
Стиль кроше: Кейт Міддлтон в ефектній сукні продемонструвала новий тренд літа 2020
Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня привітала жителів Австралії з їх національним святом

Не дивлячись на те, британський королівський дім останнім часом здригається від сенсацій і зречень, виконання роял-обов'язків ніхто не відміняє обов'язків. Особливо активною в цьому році планує бути герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, оскільки вона вирішила присвятити себе абсолютно новій масштабній програмі з вивчення проблем дітей Великобританії. А поки улюблениця британської публіки буде відвідувати протокольні заходи, робити закордонні візити та звітувати в Instagram офіційними знімками про життя своєї сім'ї, ми зможемо розглянути, які ж тренди і тенденції в одязі взяла собі на замітку королівська особа.

Так, герцогиня вже не раз справила враження своїми образами, один з яких добре запам'ятався публіці, і крім того подав приклад, як виглядати стрункіше і вище. Кейт вийшла в світ у чорних брюках-кльош і блузі блакитних відтінків, підкоривши своєю витонченістю та елегантністю.
Ще одним екстра-луком може стати образ, в якому вона постала в Австралії — блідо-жовта сукня стилізоване під кроше, легка і повітряна.

Стиль кроше: Кейт Міддлтон в ефектній сукні продемонструвала новий тренд літа 2020Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Саме це фото з коалой вибрали для офіційного привітання з палацу жителів Австралії з їх національним святом.

"Бажаємо всім нашим австралійським фоловерам щасливого Дня Австралії! В цьому році ми віддаємо належне неймовірній силі і стійкості всіх австралійців і громад, які постраждали від руйнівних лісових пожеж", - згадали про страшну трагедію, яка розігралася на континенті місяць тому.

Проте, не до самої події були прикуті погляди підписників, а до ніжного образу Кейт, яка підхопила тренд на плетіння і ажурність, який навесні і влітку 2020 року набуде надзвичайної актуальності.

Наряди-кроше поступово стали входити в моду в минулому році, і вже в цьому році вони обіцяють стати справжнім бумом, який захопить прилавки всіх магазинів та гардероби дівчат. Багато модних будинків вже випустили свої колекції і не тільки з одягом-кроше, але і взуттям та аксесуарами.

Було б не правильно стверджувати, що сукню герцогині виконано в класичній техніці плетіння, однак, безсумнівно, що воно стилізовано під неї, що варто взяти на замітку тим, хто не готовий ще до кардинальних модних нововведень.

Варто відзначити, що манері одягатися в британській королівській сім'ї надають величезне значення. Наряд коронованих осіб може виражати свою позицію до тієї чи іншого події, так наприклад Кейт Міддлтон спантеличила своєю появою в пальто в стилі мілітарі після нещодавнього гучного скандалу в роял-сім'ї.

Дітей більше не буде: Кейт Міддлтон назвала причину Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді
Новини України Кейт Міддлтонстильмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся