Она совершенна: Роузи Хантингтон-Уайтли покорила сеть роскошным вечерним образом

Роузи Хантингтон-Уайтли – не только известная модель, но и настоящий бьюти- и фешн-блогер. 32-летняя икона стиля обожает делать косметические туториалы, а также радовать поклонников подборками образов в трендовых вещах. Один из последних на странице Роузи – максимально женственный. Девушка Джейсона Стетхэма побывала на светском событии, куда примерила длинное черное платье. Торжественный ланч, устроенный в честь коллаборации с косметическим брендом Hourglass, посетило множество гостей. Но Роузи, безусловно, стала звездой вечера.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

На ивенте она появилась в изысканном образе, который составили длинное черное платье в пол на одно плечо и стильные аксессуары. Достаточно закрытый наряд выглядел соблазнительно благодаря высокому разрезу по ноге. Утонченные босоножки со шнуровкой, клатч кирпичного оттенка, серьги-кольца с бриллиантами и крупный золотистый браслет стали удачным завершением лука, который уже облететь все модные порталы. Макияж Роузи сделала с мерцающими тенями, а волосы уложила в объемную легкую укладку.

Роузи на ивенте в Лос-Анджелесе (фото: принтскрин instagram.com/justbecauseitsbeauty)

К слову, волосы – еще одна настоящая страсть звезды. Роузи тщательно ухаживает за своими волосами и с удовольствием рассказывает поклонникам, как достичь такого же результата, на своем портале Rose Inc. Последнее из обучающих видео посвящено именно им. Знаменитая красавица учит создавать любимую всеми девушками планеты прическу – пляжные волны.

Роузи учит делать пляжные волны (видео: instagram.com/rosiehw)

Эта универсальная прическа подойдет как к торжественному вечернему образу, так и к повседневному кэжуал-луку. И, что немаловажно, ее удивительно просто создать самостоятельно. Поэтому она является одной из любимых у Роузи. В ролике модель рассказывает о собственном опыте пошагового процесса укладки и перечисляет средства, которые использует: от увлажняющего шампуня до средств для укладки, которые создадут нужные пышные волны. Полное видео можно найти на сайте Роузи.