Вона досконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкорила мережу розкішним вечірнім образом

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – не тільки відома модель, але і справжній б'юті - і фешн-блогер. 32-річна ікона стилю обожнює робити косметичні туторіали, а також радувати шанувальників збірками образів в трендових речах. Один з останніх на сторінці Роузі – максимально жіночний. Дівчина Джейсона Стетхема побувала на світській події, куди приміряла довге чорне плаття. Урочистий обід, влаштований на честь колаборації з косметичним брендом Hourglass, відвідало багато гостей. Але Роузі, безумовно, стала зіркою вечора.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

На івенті вона з'явилася у вишуканому образі, який склали довга чорна сукня на одне плече і стильні аксесуари. Досить закрите вбрання виглядало привабливо завдяки високому розрізу по нозі. Витончені босоніжки зі шнурівкою, клатч цегляного відтінку, сережки-кільця з діамантами і великий золотий браслет стали вдалим завершенням лука, який вже облетів всі модні портали. Макіяж Роузі зробила з мерехтливими тінями, а волосся поклала в об'ємну легку укладку.

Роузі на івенті в Лос-Анджелесі (фото: прінтскрін instagram.com/justbecauseitsbeauty)

До речі, волосся – ще одна справжня пристрасть зірки. Роузі ретельно доглядає за своїм волоссям і з задоволенням розповідає шанувальникам, як досягти такого ж результату, на своєму порталі Rose Inc. Останнє з навчальних відео присвячено саме їм. Знаменита красуня вчить створювати улюблену всіма дівчатами планети зачіску – пляжні хвилі.

Роузі вчить робити пляжні хвилі (відео: instagram.com/rosiehw)

Ця універсальна зачіска підійде як до урочистого вечірнього образу, так і до повсякденного кежуал-лука. І, що важливо, її напрочуд просто створити самостійно. Тому вона є однією з улюблених у Роузі. У ролику модель розповідає про власний досвід покрокового процесу укладання та перераховує продукти, які використовує: від зволожуючого шампуню до засобів для укладки, які створять потрібні пишні хвилі. Повне відео можна знайти на сайті Роузі.