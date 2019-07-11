Соблазнительный рабочий: Винни Харлоу демонстрирует идеальную фигуру в дерзком образе

Винни Харлоу никогда не могла усидеть на месте. Благодаря карьере модели девушка активно путешествует по всему миру. Все передвижения 26-летней красотки можно отследить по ее аккаунту. Причем все выходы сопровождаются стильными образами, которые так вдохновляют миллионную армию ее фанов!

Аккаунт Винни – источник стильных идей (фото: instagram.com/winnieharlow)

К примеру, на презентацию Hugo Boss она пришла в ультрамодных белых шортах-велосипедках и белом кружевном топе, на который сверху накинула нежно-голубого оттенка объемную рубашку с длинными рукавами из соблазнительно переливающегося атласа. Свою роль в образе сыграли и детали. На шее красовался чокер, на веках "пылали" тени ярко-оранжевого оттенка, а длинные волосы были уложены пляжными легкими волнами. Получился просто безупречный летний лук!

Винни на вечеринке Hugo Boss с моделью Стэллой Макксвелл (фото: instagram.com/winnieharlow)

На показе Fendi она блистала в роскошном вечернем образе. Изюминка невесомого розового платья, покрытого узорами крупных цветов, – полупрозрачное кружево на груди. Оно практически полностью продемонстрировало тело знаменитой модели. Впрочем, наготове она держала накидку с яркими цветами. Да и вообще – голые выходы уже вошли в привычку у Винни.

Модель в Риме (фото: instagram.com/winnieharlow)

А несколько часов назад Харлоу показала новый эпатажный образ. Девушка примерила наряд в духе ремонтника дорог. Узкие рваные на бедрах джинсы и золотистый топ от Fendi, на шее – то же колье, на голове – красная каска, а в руках дорожный знак с красноречивой подписью: "Стоп!".

Новый образ Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

По всей видимости, Винни приняла участие в очередном проекте, но пока не раскрыла тайну, что это будет. Зато рассказала, куда отправится вскоре. "Возвращаюсь к работе. Следующая остановка ЛА", – написала она. В Лос-Анжделесе, впрочем, она сразу отправилась на вечеринку – дружной компанией они отметили день рождения своей подруги. Что ж, Харлоу виртуозно умеет совмещать работу и тусовки с многочисленными компаниями по всему миру.